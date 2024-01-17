На улицы Белгорода выехали новые автобусы: на каких маршрутах их ждать

Ранее 12 новых автобусов получил Старый Оскол. До конца января планируется поставить ещё 51 единицу транспорта для семи районов: 16 — для Яковлевского горокруга, девять — для Алексеевского, три — для Грайворонского, 12 — для Губкинского, ещё шесть — для Вейделевского района, два — для Волоконовского и три — для Красненского. Автобусы обновляют по президентской программе повышения качества пассажирских перевозок.