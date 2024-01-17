На улицы Белгорода выехали новые автобусы: на каких маршрутах их ждать

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
ЕТК получила 26 новых пассажирских автобусов. Транспорт 17 января вышел на девять маршрутов, где ранее ощущалась нехватка автобусов. Обновлённый общественный транспорт обслуживает маршруты № 102, № 2, № 112, № 111с, № 111у, № 15, № 17, № 26 и № 8.
Автобусы низкопольные, в них оборудованы раскладные пандусы, установлены кондиционеры, система информирования пассажиров и видеонаблюдения. Транспорт удобен для людей старшего возраста, граждан с ОВЗ, мам с колясками.
Ранее 12 новых автобусов получил Старый Оскол. До конца января планируется поставить ещё 51 единицу транспорта для семи районов: 16 — для Яковлевского горокруга, девять — для Алексеевского, три — для Грайворонского, 12 — для Губкинского, ещё шесть — для Вейделевского района, два — для Волоконовского и три — для Красненского. Автобусы обновляют по президентской программе повышения качества пассажирских перевозок.
Напомним, что автопарк ЕТК получил новые автобусы также в конце декабря. 9 января часть из них начала обслуживать городские маршруты.