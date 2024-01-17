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Новый автобус

На улицы Белгорода выехали новые автобусы: на каких маршрутах их ждать

17 января 2024, 12:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Новый автобус

В Белгороде обновили общественный транспорт на девяти маршрутах

Автобусный парк ЕТК получил 26 новых пассажирских автобусов. В транспорте есть кондиционеры и системы видеонаблюдения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЕТК получила 26 новых пассажирских автобусов. Транспорт 17 января вышел на девять маршрутов, где ранее ощущалась нехватка автобусов. Обновлённый общественный транспорт обслуживает маршруты № 102, № 2, № 112, № 111с, № 111у, № 15, № 17, № 26 и № 8.

Автобусы низкопольные, в них оборудованы раскладные пандусы, установлены кондиционеры, система информирования пассажиров и видеонаблюдения. Транспорт удобен для людей старшего возраста, граждан с ОВЗ, мам с колясками.

Новые автобусыНовые автобусы
Новые автобусы Новые автобусы
Новые автобусы Новые автобусы
Новые автобусы Новые автобусы
Новые автобусы
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Ранее 12 новых автобусов получил Старый Оскол. До конца января планируется поставить ещё 51 единицу транспорта для семи районов: 16 — для Яковлевского горокруга, девять — для Алексеевского, три — для Грайворонского, 12 — для Губкинского, ещё шесть — для Вейделевского района, два — для Волоконовского и три — для Красненского. Автобусы обновляют по президентской программе повышения качества пассажирских перевозок.

Напомним, что автопарк ЕТК получил новые автобусы также в конце декабря. 9 января часть из них начала обслуживать городские маршруты.

Новые автобусы выехали на дороги Белгорода
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#Город#Белгородский район#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Маршруты#Белгород#ЕТК#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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