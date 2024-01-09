Новые автобусы выехали на дороги Белгорода

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В конце декабря автопарк Единой транспортной компании (ЕТК) пополнился новыми автобусами. Сегодня, 9 января, часть из них уже выехала на свои маршруты. Однако для того, чтобы автобусы могли курсировать по городу, пришлось потрудиться.
Как пояснили в ЕТК, потребовалось провести целый комплекс мероприятий, чтобы выпустить транспорт на линию. Делали это в течение новогодних праздников. Автобусы оснащали необходимым оборудованием. Требовалось провести интернет, установить видеонаблюдение, поставить валидаторы и медиапанели, настроить автоинформатор, а также электронный маршрутоуказатель.
Специалисты рассказали, что пришлось практически разбирать автобусы изнутри, а затем собрать обратно. За это время пришлось столкнуться с «подводными камнями».
«Неприятным удивлением было то, что каждый автобус был по-разному собран, это вызывало трудности и увеличивало общее время работы», — поделились сотрудники компании.
Напомним, сегодня белгородцам напомнили об изменениях в общественном транспорте. С 1 января 2024 года в Белгородской агломерации изменились как расписание, так и схемы маршрутов.