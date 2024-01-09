Новые автобусы выехали на дороги Белгорода

В конце декабря автопарк Единой транспортной компании (ЕТК) пополнился новыми автобусами. Сегодня, 9 января, часть из них уже выехала на свои маршруты. Однако для того, чтобы автобусы могли курсировать по городу, пришлось потрудиться.