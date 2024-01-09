Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Новые автобусы в Белгороде

Новые автобусы выехали на дороги Белгорода

9 января 2024, 14:07
Фото: «Единая транспортная компания»
Новые автобусы в Белгороде
В конце декабря автопарк пополнился новым транспортом. 9 января часть автобусов уже выехала на маршруты. Однако предварительно пришлось оснастить каждый из них необходимым оборудованием. Подробности сообщили в группе ЕТК в соцсети.

В конце декабря автопарк Единой транспортной компании (ЕТК) пополнился новыми автобусами. Сегодня, 9 января, часть из них уже выехала на свои маршруты. Однако для того, чтобы автобусы могли курсировать по городу, пришлось потрудиться.

Как пояснили в ЕТК, потребовалось провести целый комплекс мероприятий, чтобы выпустить транспорт на линию. Делали это в течение новогодних праздников. Автобусы оснащали необходимым оборудованием. Требовалось провести интернет, установить видеонаблюдение, поставить валидаторы и медиапанели, настроить автоинформатор, а также электронный маршрутоуказатель.

Специалисты рассказали, что пришлось практически разбирать автобусы изнутри, а затем собрать обратно. За это время пришлось столкнуться с «подводными камнями».

«Неприятным удивлением было то, что каждый автобус был по-разному собран, это вызывало трудности и увеличивало общее время работы», — поделились сотрудники компании.

Напомним, сегодня белгородцам напомнили об изменениях в общественном транспорте. С 1 января 2024 года в Белгородской агломерации изменились как расписание, так и схемы маршрутов.

Новые автобусы в БелгородеНовые автобусы в Белгороде
Новые автобусы в БелгородеНовые автобусы в Белгороде
Новые автобусы в БелгородеНовые автобусы в Белгороде
Новые автобусы в БелгородеНовые автобусы в Белгороде
Новые автобусы в БелгородеНовые автобусы в Белгороде
Новые автобусы в Белгороде
Фото: «Единая транспортная компания»
Что изменилось в расписании и маршрутах белгородских автобусов?
Узнать подробнее
Читайте также:
На время ликвидации снаряда в Белгороде изменится маршрут автобусовАвтобусы в Белгороде в новогодние праздники будут ездить по особому графику«Приходится ждать по 35 минут»: Белгородка попросила продлить маршрут автобуса
#Город#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Белгород#Наталья Корявых#ЕТК
Подпишитесь
Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому
Сегодня, 14:21
Не пустили в «Сити Молл» и «Ленту»: жалобы белгородцев, попавших под ракетный обстрел
Сегодня, 11:36
«Хохольские» — по 150, а есть дешевле? Сколько стоят яйца в Белгороде в начале года
Сегодня, 14:37
Из Белгорода на Чукотку: в правительстве опустело кресло замминистра по строительству
Сегодня, 13:26
Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?
Сегодня, 13:49
Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади
Сегодня, 12:50