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Жители Белгорода раскритиковали остановку у Центра народного творчества

Негде присесть и автобусы не видно: чем белгородцам не понравилась новая остановка?

10 января 2024, 05:28
Фото: vk.com/v_v_demidov

Жители Белгорода раскритиковали остановку у Центра народного творчества

В конце декабря мэр Валентин Демидов объявил об открытии Центра народного творчества, рядом с которым поставили два дизайнерских остановочных комплекса. Но не всем понравилась новая задумка.
«Рядом с БГЦНТ теперь новые остановочные комплексы — настоящие арт-объекты, в витринах которых уникальные народные костюмы», — написал Демидов в своих социальных сетях.

Остановки общественного транспорта и правда арт-объекты — стены в тематическом орнаменте, народные костюмы за стеклом. Но на этом всё. Места, куда можно присесть пожилым, детям или просто уставшим горожанам, не оказалось, урн тоже. Орнамент, конечно, красивый, но, судя по комментариям местных жителей, им важнее функционал, а за такими украшениями сложно увидеть подъезжающий автобус.

Фото: Bel.ru

Горожане требуют сделать прозрачными не только боковые, но и заднюю стенку остановки. Кроме того, на фотографиях, которые Бел.Ру прислал читатель, видны и другие недоработки комплекса — отсутствует какой-либо фундамент и рядом с подсветкой арт-объекта виден просто «голый» бетон.

Фото: Максим Макаров

Мэрия Белгорода ответила на критику жителей уклончиво — до конца недели остановки приведут «в нормативное состояние, в соответствии с концепцией». Но предполагает ли эта концепция сидячие места и урны — неизвестно.

Вероятнее всего, что касается прозрачности стен — всё останется как есть, потому что «предложения и замечания будут учтены при дальнейшей реализации подобных объектов».

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#Автобусы#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Екатерина Никулина#Арт-объекты
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