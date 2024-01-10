Негде присесть и автобусы не видно: чем белгородцам не понравилась новая остановка?

Остановки общественного транспорта и правда арт-объекты — стены в тематическом орнаменте, народные костюмы за стеклом. Но на этом всё. Места, куда можно присесть пожилым, детям или просто уставшим горожанам, не оказалось, урн тоже. Орнамент, конечно, красивый, но, судя по комментариям местных жителей, им важнее функционал, а за такими украшениями сложно увидеть подъезжающий автобус.