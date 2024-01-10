Негде присесть и автобусы не видно: чем белгородцам не понравилась новая остановка?

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
«Рядом с БГЦНТ теперь новые остановочные комплексы — настоящие арт-объекты, в витринах которых уникальные народные костюмы», — написал Демидов в своих социальных сетях.
Остановки общественного транспорта и правда арт-объекты — стены в тематическом орнаменте, народные костюмы за стеклом. Но на этом всё. Места, куда можно присесть пожилым, детям или просто уставшим горожанам, не оказалось, урн тоже. Орнамент, конечно, красивый, но, судя по комментариям местных жителей, им важнее функционал, а за такими украшениями сложно увидеть подъезжающий автобус.
Горожане требуют сделать прозрачными не только боковые, но и заднюю стенку остановки. Кроме того, на фотографиях, которые Бел.Ру прислал читатель, видны и другие недоработки комплекса — отсутствует какой-либо фундамент и рядом с подсветкой арт-объекта виден просто «голый» бетон.
Мэрия Белгорода ответила на критику жителей уклончиво — до конца недели остановки приведут «в нормативное состояние, в соответствии с концепцией». Но предполагает ли эта концепция сидячие места и урны — неизвестно.
Вероятнее всего, что касается прозрачности стен — всё останется как есть, потому что «предложения и замечания будут учтены при дальнейшей реализации подобных объектов».