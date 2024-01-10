Расписание автобусов в Белгороде: что изменилось, как платить и построить маршрут

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
На 2024 год правительство региона заключило 41 госконтракт с шестью перевозчиками. Изменения затронут не только маршруты, но и количество транспорта на них, а также вместимость. Так, на 16 маршрутах появятся новые автобусы, это № 2, 10, 37, 50, 111С, 111У, 117У, 114, 115, 172, 130, 209, 214, 237, 48, 135. Также на двух маршрутах малые автобусы заменят большими — №2 и 102.
Шесть маршрутов запустили к Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5. Это автобусы под номерами 51, 52, 53, 54, 57 и 58. На первых трёх можно добраться ж/д вокзала, на 54, 57 и 58 — до аэропорта. Маршруты №52 и 58 также продлили до Юго-Западного кладбища. А на маршруте №229 можно добраться до него и с Харгоры.
Появится и новый маршрут, который будет следовать от «Энергомаша» через сады «Смородинка» к Шагаровке. Номер автобусов — 137. А маршрут №223, ездивший в Пушкарное и Драгунское, разделят на два — 223 и 224. Первый теперь будет курсировать от «Салюта» через Садовый к Пушкарному-78, второй — вместо Пушкарного к Драгунскому-75.
Изменения затронули ещё 21 маршрут под номерами: 2, 18, 21, 52, 53, 54, 101, 106, 111, 113, 117, 117У, 117Т, 120, 130, 144, 172, 241, 223И, 227, 234. А ещё в 2024 году появятся 14 новых остановок.
Таким образом, белгородцев будут перевозить 500 автобусов на 135 маршрутах. Из них 45 городские, 90 — пригородные. Ознакомиться со всеми маршрутами и остановками можно по ссылке.
Как мы уже упомянули, контракты на 2024 год заключили с прежними шестью перевозчиками: ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт», «Автомиг», «Маршрут», «Городские пассажирские перевозки», «Экспресс-автологистик».
Расписание для маршрутов всех перевозчиков на 2024 год вплоть до минуты уже можно узнать на сайте организатора пассажирских перевозок и сайте ЕТК. В целом, автобусы в Белгороде и пригороде курсируют по времени с 5:30 до 23:30, но большинство маршрутов заканчивает работу в 20:30–21:30. Кроме того, сохраняется ночной автобус по маршруту №56, который ездит в субботу и воскресенье. Он стартует в 1:00 от Аэропорта и в 2:20 едет обратно с улицы Есенина. С остановки «Аэропорт» автобус проезжает по проспекту Богдана Хмельницкого, улицам Железнякова, Садовой, Преображенской, Костюкова, Королёва и Есенина. А обратно с ул. Есенина едет по Будённого, Губкина, Королёва, Костюкова, проспекту Славы, улице Попова, Садовой и Богданке.
О том, будет ли дорожать проезд на городских и пригородных автобусах, пока информации нет. По данным сайта ЕТК, с осени 2019 года проезд по городу сохраняется в пределах: 20 рублей — безналичная оплата, 25 рублей — наличная. При выезде в Белгородский район за каждый километр пути добавляется 2,20 при оплате картой и 2,56 рубля — при оплате наличными.
Во многих автобусах, которые выезжают за пределы Белгорода, действует система двойной оплаты check-in/check-out, о которой мы подробнее писали здесь. Если коротко, то карту к терминалу или валидатору в таких автобусах нужно прикладывать дважды — на входе и выходе. Система автоматически посчитает расстояние, которое проехал пассажир, и спишет нужную сумму. А если приложить карту всего один раз — спишется полная стоимость поездки до конечной точки маршрута.
На конец ноября 2023 года такую систему уже ввели на 45 маршрутах: №101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 112, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 120 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 147А, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.
А в 2024 году оплату на входе и выходе планируют ввести ещё на 11 пригородных автобусах по маршрутам: 32, 132А, 132С, 142, 109А, 109К, 109Н, 109С, 109У, 108, 110.
Кроме интерактивной карты, о которой мы упоминали ранее, понять, какой автобус вам нужен, и построить маршрут в том числе с пересадками помогут Яндекс.Карты. Их можно использовать как в браузере, так и в мобильном приложении. Пошагово это можно сделать так: находите и выбираете категорию «Транспорт», указывайте адрес, где вы находитесь, или несколько адресов — и сервис покажет, на каком автобусе вы быстрее доберётесь из одной точки в другую, а также выстроит точный маршрут.
Кроме того, при выборе категории «Транспорт» вы можете в режиме реального времени отслеживать, где сейчас находится ваш транспорт, вбить в поиске нужный автобус и увидеть, через какое примерно время он доедет до нужной остановки.