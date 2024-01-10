Расписание автобусов в Белгороде: что изменилось, как платить и построить маршрут

Расписание для маршрутов всех перевозчиков на 2024 год вплоть до минуты уже можно узнать на сайте организатора пассажирских перевозок и сайте ЕТК. В целом, автобусы в Белгороде и пригороде курсируют по времени с 5:30 до 23:30, но большинство маршрутов заканчивает работу в 20:30–21:30. Кроме того, сохраняется ночной автобус по маршруту №56, который ездит в субботу и воскресенье. Он стартует в 1:00 от Аэропорта и в 2:20 едет обратно с улицы Есенина. С остановки «Аэропорт» автобус проезжает по проспекту Богдана Хмельницкого, улицам Железнякова, Садовой, Преображенской, Костюкова, Королёва и Есенина. А обратно с ул. Есенина едет по Будённого, Губкина, Королёва, Костюкова, проспекту Славы, улице Попова, Садовой и Богданке.