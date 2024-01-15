Новая партия автобусов для ЕТК поступила в Белгород

Также Евтушенко рассказал об обращениях в министерство за прошлую неделю. Основной прирост жалоб — в Старом Осколе, куда уже поступила новая партия автобусов и где по этому поводу начались обсуждения. Граждане просили направить технику на те маршруты, где они проживают.