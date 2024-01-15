Новая партия автобусов для ЕТК поступила в Белгород

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
26 автобусов уже поступили в ЕТК в полном объёме, рассказал министр Сергей Евтушенко. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что вручат их в среду. Сразу после Белгорода автобусы поставят в Яковлевский горокруг, остаются всего шесть муниципалитетов.
Также Евтушенко рассказал об обращениях в министерство за прошлую неделю. Основной прирост жалоб — в Старом Осколе, куда уже поступила новая партия автобусов и где по этому поводу начались обсуждения. Граждане просили направить технику на те маршруты, где они проживают.
В Белгороде и Белгородском районе большая часть обращений была связана со срывом графиков работы движения и с новой маршрутной сетью — «пришлось объяснять, корректировать».
Есть справедливые замечания, мы их отрабатываем в рабочем режиме и корректируем расписание в том числе.
Сергей Евтушенко