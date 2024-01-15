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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Рисунок нейросети

Новая партия автобусов для ЕТК поступила в Белгород

15 января 2024, 09:03
Фото: Midjourney
Рисунок нейросети
Министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко во время оперсовещания с правительством рассказал о новой партии автобусов для ЕТК.

26 автобусов уже поступили в ЕТК в полном объёме, рассказал министр Сергей Евтушенко. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что вручат их в среду. Сразу после Белгорода автобусы поставят в Яковлевский горокруг, остаются всего шесть муниципалитетов.

Также Евтушенко рассказал об обращениях в министерство за прошлую неделю. Основной прирост жалоб — в Старом Осколе, куда уже поступила новая партия автобусов и где по этому поводу начались обсуждения. Граждане просили направить технику на те маршруты, где они проживают.

В Белгороде и Белгородском районе большая часть обращений была связана со срывом графиков работы движения и с новой маршрутной сетью — «пришлось объяснять, корректировать».

Есть справедливые замечания, мы их отрабатываем в рабочем режиме и корректируем расписание в том числе.
Сергей Евтушенко
Новые автобусы выехали на дороги Белгорода
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#Общество#Старый Оскол#Расписание#Автобусы#Министр#Сергей евтушенко#Белгород#ЕТК#Вячеслав Гладков#Маршрутная сеть#Яковлевский горокруг#Артем Черненко
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