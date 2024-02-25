Не прошло и пяти минут: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
РСЧС предупредило с помощью уведомления белгородцев о возможной ракетной опасности. Жителей Белгорода и Белгородского района попросили не подходить к окнам и занять укрытия. Информацию продублировал губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место.
Вячеслав Гладков
Через четыре минуты РСЧС сообщило об отбое тревоги. Какой-либо информации о разрушениях или пострадавших нет. Не слышали жители и никаких громких звуков, похожих на работу ПВО или прилёты.