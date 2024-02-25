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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

В Белгороде запустили сирену и объявили о ракетной опасности

Не прошло и пяти минут: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности

25 февраля 2024, 09:55
Фото: Bel.ru

В Белгороде запустили сирену и объявили о ракетной опасности

Сегодня в 12:35 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Через четыре минуты РСЧС уведомило об отбое.

РСЧС предупредило с помощью уведомления белгородцев о возможной ракетной опасности. Жителей Белгорода и Белгородского района попросили не подходить к окнам и занять укрытия. Информацию продублировал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место.
Вячеслав Гладков

Через четыре минуты РСЧС сообщило об отбое тревоги. Какой-либо информации о разрушениях или пострадавших нет. Не слышали жители и никаких громких звуков, похожих на работу ПВО или прилёты.

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#Общество#Белгородский район#Белгород#Уведомление#Артем Черненко#РСЧС#Ракетная опасность
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