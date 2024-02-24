Неспокойная ночь выдалась у соседей белгородцев: ракетная опасность, ПВО, пожар

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В ближайшем к Белгородской области регионе — в Курской области — минувшая ночь выдалась неспокойной. В 23:22 губернатор Роман Старовойт объявил о ракетной опасности. Уже после полуночи стало известно, что над Курском и Курским районом работала ПВО.
Отбой ракетной опасности объявили только после пяти часов утра. О последствиях глава региона не сообщал.
Пожар произошёл у другого соседа Белгородчины по Центральному Черноземью — в Липецкой области. Возгорание было в одном из цехов крупного промышленного предприятия. Обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, к пожару могло привести падение беспилотника. Эту информацию проверяли силовики.
Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности.
Игорь Артамонов
В Минобороны РФ спустя время сообщили, что над указанными регионами в период с 00:20 до 02:00 перехватили беспилотники: один — в Курской области, два — в Липецкой. Помимо этого, БПЛА уничтожен в Тульской области.
Неспокойно минувшей ночью было и в белгородском приграничье. О звуках прилётов сообщали жители Шебекинского горокруга. Официальной информации о последствиях пока не было.