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Беспилотники

Неспокойная ночь выдалась у соседей белгородцев: ракетная опасность, ПВО, пожар

24 февраля 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

В Минобороны сообщили о перехваченных в трёх регионах беспилотниках

Минувшей ночью ВСУ ударили дронами по Курской и Липецкой областям. В первом регионе работала ПВО, во втором произошёл пожар на одном из крупных промышленных предприятий. Помимо этого, неспокойной была ночь, по словам местных жителей, и в белгородском приграничье.

В ближайшем к Белгородской области регионе — в Курской области — минувшая ночь выдалась неспокойной. В 23:22 губернатор Роман Старовойт объявил о ракетной опасности. Уже после полуночи стало известно, что над Курском и Курским районом работала ПВО.

Отбой ракетной опасности объявили только после пяти часов утра. О последствиях глава региона не сообщал.

Пожар произошёл у другого соседа Белгородчины по Центральному Черноземью — в Липецкой области. Возгорание было в одном из цехов крупного промышленного предприятия. Обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, к пожару могло привести падение беспилотника. Эту информацию проверяли силовики.

Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности.
Игорь Артамонов

В Минобороны РФ спустя время сообщили, что над указанными регионами в период с 00:20 до 02:00 перехватили беспилотники: один — в Курской области, два — в Липецкой. Помимо этого, БПЛА уничтожен в Тульской области.

Неспокойно минувшей ночью было и в белгородском приграничье. О звуках прилётов сообщали жители Шебекинского горокруга. Официальной информации о последствиях пока не было.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Возгорание#Липецкая область#Тульская область#Инна Рогова#Роман Старовойт#СВО#Работа ПВО#Ракетная опасность#Игорь Артамонов
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