В конце рабочего дня украинский БПЛА пытался атаковать Белгородскую область

Отметим, что регион уже не в первый раз за сегодняшний день попадает под огонь ВСУ. Утром система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе, а днём под обстрел дронов-камикадзе попало село Колотиловка в Краснояружском районе. Пострадавших нет, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.