В конце рабочего дня украинский БПЛА пытался атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Сегодня, 26 февраля, около 17:50 над территорией Белгородской области система ПВО сбила украинский беспилотник. Над каким именно муниципальным образованием оказалась уничтожена воздушная цель, неизвестно.
Также в Министерстве обороны РФ не сообщили, есть ли какие-либо последствия атаки на земле.
Отметим, что регион уже не в первый раз за сегодняшний день попадает под огонь ВСУ. Утром система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе, а днём под обстрел дронов-камикадзе попало село Колотиловка в Краснояружском районе. Пострадавших нет, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.