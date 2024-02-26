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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Вечером над Белгородской областью сбили беспилотник

В конце рабочего дня украинский БПЛА пытался атаковать Белгородскую область

26 февраля 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney

Вечером над Белгородской областью сбили беспилотник

О сбитом беспилотнике сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Известно, что система ПВО сбила один украинский беспилотный летательный аппарат.

Сегодня, 26 февраля, около 17:50 над территорией Белгородской области система ПВО сбила украинский беспилотник. Над каким именно муниципальным образованием оказалась уничтожена воздушная цель, неизвестно.

Также в Министерстве обороны РФ не сообщили, есть ли какие-либо последствия атаки на земле.

Отметим, что регион уже не в первый раз за сегодняшний день попадает под огонь ВСУ. Утром система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе, а днём под обстрел дронов-камикадзе попало село Колотиловка в Краснояружском районе. Пострадавших нет, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.

Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#ВСУ#Александра Склярова
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