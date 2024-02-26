Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха

Два частных домовладения в Разумном Белгородского района пострадали после отражения атаки противника. Также 25 февраля ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по Нехотеевке. В Щетиновке с беспилотника сбросили два взрывных устройства, село ещё атаковали двумя дронами-камикадзе. В Наумовке с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, а над Таврово сбили беспилотник самолётного типа. Без последствий.