Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Шесть районов Белгородской области 25 февраля подверглись обстрелам ВСУ. Разрушения есть в нескольких населённых пунктах.
Два частных домовладения в Разумном Белгородского района пострадали после отражения атаки противника. Также 25 февраля ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по Нехотеевке. В Щетиновке с беспилотника сбросили два взрывных устройства, село ещё атаковали двумя дронами-камикадзе. В Наумовке с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, а над Таврово сбили беспилотник самолётного типа. Без последствий.
Четыре дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в Графовке Краснояружского района. Там же с помощью такого же дрона ударили по автомобилю. Никто не пострадал.
Разрушения ещё выявили в Шебекинском горокруге. Шесть прилётов из миномёта зафиксировали в Ленинском. В результате обстрела задело ЛЭП. Вскоре её должны восстановить. Под артобстрел попало Коровино — 15 прилётов. Ещё пять миномётных снарядов выпустили по Середе. Обошлось без последствий.
По окраине села Богун-Городок в Борисовском районе противник выпустил шесть миномётных снарядов. Окраину Лозовой Рудки атаковали двумя-дронами-камикадзе. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в районе села Раково Яковлевского горокруга.
В Хотмыжске Грайворонского округа сдетонировал БПЛА на территории местного предприятия. Окраину Сподарюшино обстреляли из миномёта. В селе зафиксировано шесть прилётов. Три взрывных устройства с беспилотника сбросили в Горьковском. В указанных населённых пунктах разрушений и пострадавших нет.