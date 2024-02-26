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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Обстрел

Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха

26 февраля 2024, 08:38
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области

В нескольких районах есть разрушения, в том числе после отражения воздушной атаки средствами ПВО. Повреждения выявлены в домах и автомобиле. Помимо этого, беспилотник взорвался на территории одного из предприятий. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Шесть районов Белгородской области 25 февраля подверглись обстрелам ВСУ. Разрушения есть в нескольких населённых пунктах.

Два частных домовладения в Разумном Белгородского района пострадали после отражения атаки противника. Также 25 февраля ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по Нехотеевке. В Щетиновке с беспилотника сбросили два взрывных устройства, село ещё атаковали двумя дронами-камикадзе. В Наумовке с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, а над Таврово сбили беспилотник самолётного типа. Без последствий.

Четыре дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в Графовке Краснояружского района. Там же с помощью такого же дрона ударили по автомобилю. Никто не пострадал.

Разрушения ещё выявили в Шебекинском горокруге. Шесть прилётов из миномёта зафиксировали в Ленинском. В результате обстрела задело ЛЭП. Вскоре её должны восстановить. Под артобстрел попало Коровино — 15 прилётов. Ещё пять миномётных снарядов выпустили по Середе. Обошлось без последствий.

По окраине села Богун-Городок в Борисовском районе противник выпустил шесть миномётных снарядов. Окраину Лозовой Рудки атаковали двумя-дронами-камикадзе. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в районе села Раково Яковлевского горокруга.

В Хотмыжске Грайворонского округа сдетонировал БПЛА на территории местного предприятия. Окраину Сподарюшино обстреляли из миномёта. В селе зафиксировано шесть прилётов. Три взрывных устройства с беспилотника сбросили в Горьковском. В указанных населённых пунктах разрушений и пострадавших нет.

Гладков назвал причину ночного взрыва над Белгородом
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