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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Из-за обстрела ВСУ жители белгородского посёлка оказались без света

Частично без света: при обстреле белгородского посёлка пострадала ЛЭП

25 февраля 2024, 15:26
Фото: 1MI

Из-за обстрела ВСУ жители белгородского посёлка оказались без света

Под огонь со стороны Украины попал посёлок в Шебекинском округе. Пострадавших нет, но зафиксированы разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 25 февраля, около 18:14 стало известно об обстреле окраины посёлка Ленинский Шебекинского городского округа. По предварительной информации главы региона, из мирных жителей в результате атаки никто не пострадал.

Однако повреждения получила линия электропередачи. Абоненты населённого пункта попали под частичное отключение.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

Отметим, что сегодня днём жителей Белгорода и Белгородского района предупреждали о ракетной опасности. Сигнал отменили спустя пять минут после объявления.

Не прошло и пяти минут: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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