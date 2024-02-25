Частично без света: при обстреле белгородского посёлка пострадала ЛЭП

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
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Updated Сегодня, 15:40
Сегодня, 25 февраля, около 18:14 стало известно об обстреле окраины посёлка Ленинский Шебекинского городского округа. По предварительной информации главы региона, из мирных жителей в результате атаки никто не пострадал.
Однако повреждения получила линия электропередачи. Абоненты населённого пункта попали под частичное отключение.
Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.
Отметим, что сегодня днём жителей Белгорода и Белгородского района предупреждали о ракетной опасности. Сигнал отменили спустя пять минут после объявления.