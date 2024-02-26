Названа сумма ущерба, причинённого белгородским аграриям в результате атак ВСУ

Также Корней Биждов напомнил, что со второй половины 2022 года агростраховщики контактируют с белгородским минсельхозом по вопросу «военных рисков». Страховать предприятия на условиях господдержки от обстрелов или атак беспилотников не позволяет действующее законодательство. Однако выход у аграриев есть — страховые компании могут предложить решения на не субсидируемых условиях.