Названа сумма ущерба, причинённого белгородским аграриям в результате атак ВСУ

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Ущерб, причинённый белгородским аграриям в результате обстрелов и диверсий ВСУ, оценивается в 1,8 млрд рублей. Потери выводят регион на первые позиции по размеру убытков в агропромышленном комплексе за последние два года, заявил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.
Пока в Белгородской области насчитывается до 70 пострадавших предприятий АПК — не менее 50 в сфере растениеводства и ещё 19 — в животноводстве. Произошло это в результате действий, связанных с проведением спецоперации, отмечает Биждов.
Как пишет издание, размер убытков региона сопоставим с прохождением через Приморский край августовского тайфуна и последующих наводнений. Речь идёт о сумме в 1,6 млрд рублей. Ещё одним ударом для российского сельского хозяйства стала вспышка АЧС. Одно из предприятий Воронежской области из-за этого получило страховую выплату в размере 916 млн рублей. Однако диверсии тоже являются большой угрозой для АПК.
«Таким образом, риски терроризма и диверсий временно входят в группу наиболее крупных угроз для АПК РФ», — отмечает президент НСА.
Также Корней Биждов напомнил, что со второй половины 2022 года агростраховщики контактируют с белгородским минсельхозом по вопросу «военных рисков». Страховать предприятия на условиях господдержки от обстрелов или атак беспилотников не позволяет действующее законодательство. Однако выход у аграриев есть — страховые компании могут предложить решения на не субсидируемых условиях.
Интересно, что такое же число пострадавших предприятий называли ещё в марте 2023 года. Однако цифры назывались другие. Как сообщалось, ущерб только в одном растениеводстве может достичь 11,5 млрд рублей.