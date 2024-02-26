Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Аграрий

Названа сумма ущерба, причинённого белгородским аграриям в результате атак ВСУ

26 февраля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Аграрий

Около 70 белгородских предприятий пострадали от обстрелов и диверсий ВСУ

Ущерб, причинённый предприятиям, оценивается в 1,8 млрд рублей. Эти потери выводят регион на первые позиции по размеру убытков в АПК за последние два года, заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Подробности сообщает «РБК-Черноземье».

Ущерб, причинённый белгородским аграриям в результате обстрелов и диверсий ВСУ, оценивается в 1,8 млрд рублей. Потери выводят регион на первые позиции по размеру убытков в агропромышленном комплексе за последние два года, заявил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Пока в Белгородской области насчитывается до 70 пострадавших предприятий АПК — не менее 50 в сфере растениеводства и ещё 19 — в животноводстве. Произошло это в результате действий, связанных с проведением спецоперации, отмечает Биждов.

Как пишет издание, размер убытков региона сопоставим с прохождением через Приморский край августовского тайфуна и последующих наводнений. Речь идёт о сумме в 1,6 млрд рублей. Ещё одним ударом для российского сельского хозяйства стала вспышка АЧС. Одно из предприятий Воронежской области из-за этого получило страховую выплату в размере 916 млн рублей. Однако диверсии тоже являются большой угрозой для АПК.

«Таким образом, риски терроризма и диверсий временно входят в группу наиболее крупных угроз для АПК РФ», — отмечает президент НСА.

Также Корней Биждов напомнил, что со второй половины 2022 года агростраховщики контактируют с белгородским минсельхозом по вопросу «военных рисков». Страховать предприятия на условиях господдержки от обстрелов или атак беспилотников не позволяет действующее законодательство. Однако выход у аграриев есть — страховые компании могут предложить решения на не субсидируемых условиях.

Интересно, что такое же число пострадавших предприятий называли ещё в марте 2023 года. Однако цифры назывались другие. Как сообщалось, ущерб только в одном растениеводстве может достичь 11,5 млрд рублей.

Потери в белгородском растениеводстве на фоне СВО могут достигнуть 11,5 млрд
Узнать подробнее
Читайте также:
Варианты страхования рисков терроризма определили для белгородских аграриевБелгородские аграрии занимаются посевами в бронежилетах и каскахБелгородским аграриям направили 230 млн рублей финансовой помощи
#Белгородская область#Экономика#Аграрии#Предприятия#Сельское хозяйство#Ущерб#Белгород#Наталья Корявых#СВО#Обстрелы#НСА
Подпишитесь
Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области
Сегодня, 12:38
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
Сегодня, 12:50
«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
Сегодня, 07:37
Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов
Сегодня, 11:11