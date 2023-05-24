Белгородские аграрии занимаются посевами в бронежилетах и касках

Уточняется, что аграрии приступили к заготовке кормов для молочного животноводства. Уже успели скосить 400 га многолетних трав, а всего предстоит - 50 тыс. га. Многолетние травы выращивают на зелёный корм сельскохозяйственным животным, а также для заготовок сена, сенажа, травяной муки. Косят в регионе фацелию, донник, эспарцет. В планах - 53 тыс. тонн сена и 250 тыс. тонн сенажа.