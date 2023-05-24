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Белгородские аграрии занимаются посевами в бронежилетах и касках

24 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI
Работникам сельскохозяйственных предприятий приходится работать в тяжёлых условиях, однако уже начинается посев поздних зерновых и технических культур, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородские аграрии сажают сельскохозяйственные культуры в касках и бронежилетах. Они, несмотря на тяжёлую обстановку, занимаются посевами. Завершился сев ранних зерновых — ячменя и яровой пшеницы. Начинается посадка поздних зерновых и технических культур.

«Работают в очень тяжелых условиях: и обстрелы, и минирования, уходят в поля в касках и бронежилетах — мужественные люди, справляются со своими задачами, за что очень благодарен им», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Уточняется, что аграрии приступили к заготовке кормов для молочного животноводства. Уже успели скосить 400 га многолетних трав, а всего предстоит - 50 тыс. га. Многолетние травы выращивают на зелёный корм сельскохозяйственным животным, а также для заготовок сена, сенажа, травяной муки. Косят в регионе фацелию, донник, эспарцет. В планах - 53 тыс. тонн сена и 250 тыс. тонн сенажа.

Более того, молочное животноводство является одним из динамично развивающихся направлений в регионе. На текущий момент Белгородская область закрывает тройку лидеров в ЦФО по производству молока. По итогам прошлого года удалось произвести 721,5 тыс. тонн.

Уже закончили высаживать картофель. Сельскохозяйственные производители планировали высадить 1100 га картофеля — с этим справились в полном объёме. В основном в регионе сажают сорта Гала, Вега, Королева Анна.

Ранее сообщалось, что посевная площадь овощей в Белгородской области увеличилась. Планируется засеять почти 4 тыс. га. По состоянию на 21 мая посадка завершилась на 1 тыс. га. 

Посевная площадь овощей увеличилась в Белгородской области
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