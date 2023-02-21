Варианты страхования рисков терроризма определили для белгородских аграриев

Биждов напомнил, что ранее запрос по страхованию оставлял губернатор Вячеслав Гладков. Проблема состоит в том, что определённый законом перечень рисков не включает в себя защиты от терроризма (военных действий), а без принятия изменений в законе расширить список не удастся.