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Варианты страхования рисков терроризма определили для белгородских аграриев

21 февраля 2023, 08:49
Фото: 1MI
Сценарии решений по защите имущественного ущерба, полученного в результате военных действий, для белгородских сельхозпроизводителей назвали в Национальном союзе агростраховщиков, пишет «Интерфакс».

Агростраховщики определились со сценариями, при которых белгородские аграрии могут претендовать на защиту имущественного ущерба, связанного с военными действиями. Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов поделился подробностями.

Биждов напомнил, что ранее запрос по страхованию оставлял губернатор Вячеслав Гладков. Проблема состоит в том, что определённый законом перечень рисков не включает в себя защиты от терроризма (военных действий), а без принятия изменений в законе расширить список не удастся.

Президент НСА утверждает, что пять крупнейших агростраховщиков уже нашли решение, которое позволит Белгородской и другим областям при необходимости получить страховую имущественную защиту от рисков терроризма. При этом договоры будут заключаться без привлечения субсидий от государства.

Также известно, что общий ущерб аграриям в регионе оценили в 2 млрд рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сельское хозяйство#Экономика#Аграрии#Ущерб#Агростраховщики
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