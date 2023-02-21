Варианты страхования рисков терроризма определили для белгородских аграриев

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Агростраховщики определились со сценариями, при которых белгородские аграрии могут претендовать на защиту имущественного ущерба, связанного с военными действиями. Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов поделился подробностями.
Биждов напомнил, что ранее запрос по страхованию оставлял губернатор Вячеслав Гладков. Проблема состоит в том, что определённый законом перечень рисков не включает в себя защиты от терроризма (военных действий), а без принятия изменений в законе расширить список не удастся.
Президент НСА утверждает, что пять крупнейших агростраховщиков уже нашли решение, которое позволит Белгородской и другим областям при необходимости получить страховую имущественную защиту от рисков терроризма. При этом договоры будут заключаться без привлечения субсидий от государства.
Также известно, что общий ущерб аграриям в регионе оценили в 2 млрд рублей.