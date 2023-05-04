Белгородским аграриям направили 230 млн рублей финансовой помощи

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Белгородским аграриям выделили 230 млн рублей финансовой помощи. Деньги направили 126 сельхозпроизводителям. Аналогичную сумму область должна получить до конца мая. Средства региону выделили из федерального бюджета.
«Государственная поддержка крайне важна нашим аграриям. Без неё, конечно, выполнить весь объём работы на сегодняшний день практически невозможно», — отметил Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области засеяли половину отданных под посев земель. Лидируют по посевам Вейделевский и Волоконовский районы, Губкинский и Валуйский горокруга.
Напомним, Белгородский АПК получит 3,1 млрд рублей государственной поддержки. Из этой суммы по состоянию на конец марта аграриям довели практически треть.