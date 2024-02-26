ВСУ атаковали Белую Берёзку в приграничье, есть разрушения

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Сегодня, 26 февраля, под обстрел ВСУ попала территория посёлка Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Разрушения зафиксировали на территории промышленного объекта: частичное повреждение получило остекление административного здания.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Отметим, что утром система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе. Днём ВСУ атаковали село Колотиловка в Краснояружском районе с помощью дронов-камикадзе. Никто не пострадал, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.