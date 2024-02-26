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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали Белую Берёзку в приграничье, есть разрушения

26 февраля 2024, 14:23
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

Посёлок в Брянской области попал под обстрел

ВСУ атаковали территорию промышленного объекта в Брянской области. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщили журналисты «Брянских новостей» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
СВО

Сегодня, 26 февраля, под обстрел ВСУ попала территория посёлка Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Разрушения зафиксировали на территории промышленного объекта: частичное повреждение получило остекление административного здания.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Отметим, что утром система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе. Днём ВСУ атаковали село Колотиловка в Краснояружском районе с помощью дронов-камикадзе. Никто не пострадал, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.

Названа сумма ущерба, причинённого белгородским аграриям в результате атак ВСУ
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#Происшествия#Брянская область#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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