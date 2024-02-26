ВСУ атаковали Белую Берёзку в приграничье, есть разрушения

Отметим, что утром система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе. Днём ВСУ атаковали село Колотиловка в Краснояружском районе с помощью дронов-камикадзе. Никто не пострадал, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.