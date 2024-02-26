Сбили на подлёте к городу: над Белгородской областью уничтожили шесть воздушных целей

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
На подлёте к Грайворону в Грайворонском городском округе система ПВО сбила шесть воздушных целей. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Напомним, что вечером 26 февраля в селе Почаево Грайворонского округа при обстреле пострадал автомобиль с рабочими внутри. Трое человек погибли, ещё трое получили осколочные ранения различных частей тела. Двух мужчин доставили в горбольницу №2 Белгорода, третьего белгородца — в Грайворонскую ЦРБ.
ВСУ также атаковали Новую Таволжанку Шебекинского округа — пострадали двое мальчиков 10 и 11 лет. Их доставили в детскую областную больницу.
Над регионом утром и вечером сбили несколько беспилотников, а днём в населённом пункте Краснояружского района зафиксировали прилёты со стороны Украины.