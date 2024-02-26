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Система ПВО уничтожила шесть воздушных целей в Белгородской области

Сбили на подлёте к городу: над Белгородской областью уничтожили шесть воздушных целей

26 февраля 2024, 19:15
Фото: 1MI

Система ПВО уничтожила шесть воздушных целей в Белгородской области

Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что в селе Почаево погибли трое человек, ещё трое были госпитализированы.
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Обстрел

На подлёте к Грайворону в Грайворонском городском округе система ПВО сбила шесть воздушных целей. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Напомним, что вечером 26 февраля в селе Почаево Грайворонского округа при обстреле пострадал автомобиль с рабочими внутри. Трое человек погибли, ещё трое получили осколочные ранения различных частей тела. Двух мужчин доставили в горбольницу №2 Белгорода, третьего белгородца — в Грайворонскую ЦРБ.

ВСУ также атаковали Новую Таволжанку Шебекинского округа — пострадали двое мальчиков 10 и 11 лет. Их доставили в детскую областную больницу.

Над регионом утром и вечером сбили несколько беспилотников, а днём в населённом пункте Краснояружского района зафиксировали прилёты со стороны Украины.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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