Сбили на подлёте к городу: над Белгородской областью уничтожили шесть воздушных целей

Напомним, что вечером 26 февраля в селе Почаево Грайворонского округа при обстреле пострадал автомобиль с рабочими внутри. Трое человек погибли, ещё трое получили осколочные ранения различных частей тела. Двух мужчин доставили в горбольницу №2 Белгорода, третьего белгородца — в Грайворонскую ЦРБ.