Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочими

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Вечером 26 февраля под обстрел ВСУ попало село Почаево Грайворонского горокруга. Населённый пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадал автомобиль Toyota Land Cruiser 80, внутри которого находились строители, работавшие на линии обороны.
При обстреле погибли трое белгородцев, ещё трое человек получили осколочные ранения различных частей тела. Двоих мужчин доставляют в горбольницу №2 Белгорода, ещё одного — в Грайворонскую ЦРБ.
Telegram-канал «Белгородский канал» опубликовал фотографии повреждённой машины. Действительно ли это пострадавший в селе Почаево автомобиль, пока не известно.
Отметим, что сегодня также пострадали двое детей: мальчики 10 и 11 лет. Осколочные ранения и контузию ребята получили при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Разрушения зафиксировали в трёхэтажном многоквартирном доме и одном легковом автомобиле.
Над регионом также сбили несколько беспилотников: один утром и несколько — вечером. Под обстрел попал населённый пункт в Краснояружском районе. Пострадавших нет.