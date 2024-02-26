Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочими

Отметим, что сегодня также пострадали двое детей: мальчики 10 и 11 лет. Осколочные ранения и контузию ребята получили при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Разрушения зафиксировали в трёхэтажном многоквартирном доме и одном легковом автомобиле.