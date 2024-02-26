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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

При обстреле белгородского села погибли трое рабочих

Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочими

26 февраля 2024, 17:55
Фото: Изображение Midjourney

При обстреле белгородского села погибли трое рабочих

ВСУ обстреляли село Почаево Грайворонского округа. Прилёт из дрона-камикадзе пришёлся на автомобиль, внутри которого находились рабочие. Трое человек погибли, ещё трое оказались ранены. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вечером 26 февраля под обстрел ВСУ попало село Почаево Грайворонского горокруга. Населённый пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадал автомобиль Toyota Land Cruiser 80, внутри которого находились строители, работавшие на линии обороны.

При обстреле погибли трое белгородцев, ещё трое человек получили осколочные ранения различных частей тела. Двоих мужчин доставляют в горбольницу №2 Белгорода, ещё одного — в Грайворонскую ЦРБ.

Telegram-канал «Белгородский канал» опубликовал фотографии повреждённой машины. Действительно ли это пострадавший в селе Почаево автомобиль, пока не известно.

Повреждённое при обстреле автоПовреждённое при обстреле авто
Повреждённое при обстреле автоПовреждённое при обстреле авто
Повреждённое при обстреле авто
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»

Отметим, что сегодня также пострадали двое детей: мальчики 10 и 11 лет. Осколочные ранения и контузию ребята получили при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Разрушения зафиксировали в трёхэтажном многоквартирном доме и одном легковом автомобиле.

Над регионом также сбили несколько беспилотников: один утром и несколько — вечером. Под обстрел попал населённый пункт в Краснояружском районе. Пострадавших нет.

Два мальчика получили ранения при обстреле белгородского села
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