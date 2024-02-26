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Published Сегодня, 16:18

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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два ребёнка

Два мальчика получили ранения при обстреле белгородского села

26 февраля 2024, 16:18
Фото: 1MI

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два ребёнка

Под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, ранения получили двое мальчиков 10 и 11 лет. Их доставили в больницу. Также зафиксированы разрушения.
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Дети

Вечером 26 февраля под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Снаряд упал в районе трёхэтажного многоквартирного дома. В нём оказались выбиты пять окон, также пострадал один легковой автомобиль.

Ранения получили двое мальчиков 10 и 11 лет. У одного ребёнка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Их доставили в детскую областную больницу.

На месте продолжают работать оперативные службы. Продолжается подворовой обход территории.

Чуть ранее о пострадавших детях сообщали Telegram-каналы «Просто Михаил Шебекино» и Mash. По информации последнего, населённый пункт атаковали из РСЗО RM-70 Vampire, однако эту информацию губернатор не подтвердил.

Напомним, что утром над регионом сбили один беспилотник, вечером — как минимум ещё два. В Минобороны также сообщали о сбитых БПЛА около 17:50 и 18:20. Днём под огнём оказался населённый пункт Краснояружского района: пострадавших нет, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.

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#Белгородская область#Происшествия#Дети#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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