Два мальчика получили ранения при обстреле белгородского села

Напомним, что утром над регионом сбили один беспилотник, вечером — как минимум ещё два. В Минобороны также сообщали о сбитых БПЛА около 17:50 и 18:20. Днём под огнём оказался населённый пункт Краснояружского района: пострадавших нет, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.