Два мальчика получили ранения при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Вечером 26 февраля под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Снаряд упал в районе трёхэтажного многоквартирного дома. В нём оказались выбиты пять окон, также пострадал один легковой автомобиль.
Ранения получили двое мальчиков 10 и 11 лет. У одного ребёнка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Их доставили в детскую областную больницу.
На месте продолжают работать оперативные службы. Продолжается подворовой обход территории.
Чуть ранее о пострадавших детях сообщали Telegram-каналы «Просто Михаил Шебекино» и Mash. По информации последнего, населённый пункт атаковали из РСЗО RM-70 Vampire, однако эту информацию губернатор не подтвердил.
Напомним, что утром над регионом сбили один беспилотник, вечером — как минимум ещё два. В Минобороны также сообщали о сбитых БПЛА около 17:50 и 18:20. Днём под огнём оказался населённый пункт Краснояружского района: пострадавших нет, но повреждения получили частный дом и инфраструктурный объект.