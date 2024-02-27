Что грохотало в небе над Белгородской областью?

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
После полудня в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Грохот раздался около 12:30. Подробностей о том, что это было, от региональных источников власти не поступало.
В Минобороны РФ сообщили, что в это же время ПВО сработала в Белгородской области. Военнослужащим ВС РФ удалось остановить очередную атаку ВСУ. Известно, что по региону пытались ударить двумя беспилотниками.
Напомним, что 26 февраля ВСУ били по региону снарядами «Града», а также дронами. В результате нескольких атак погибли три человека, ещё шестеро пострадали. Среди раненых есть двое детей.