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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Беспилотники

Что грохотало в небе над Белгородской областью?

27 февраля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

В Минобороны сообщили об отражении атаки ВСУ в Белгородской области

В регионе после полудня сработала система ПВО. Сбиты беспилотники, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Сюжет
Пво

После полудня в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Грохот раздался около 12:30. Подробностей о том, что это было, от региональных источников власти не поступало.

В Минобороны РФ сообщили, что в это же время ПВО сработала в Белгородской области. Военнослужащим ВС РФ удалось остановить очередную атаку ВСУ. Известно, что по региону пытались ударить двумя беспилотниками.

Напомним, что 26 февраля ВСУ били по региону снарядами «Града», а также дронами. В результате нескольких атак погибли три человека, ещё шестеро пострадали. Среди раненых есть двое детей.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Грохот#Белгород#Минобороны#СВО
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