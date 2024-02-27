Разведывательный беспилотник уничтожили на подлёте к городу в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Вечером 27 февраля стало известно об уничтоженном в регионе беспилотнике. По информации губернатора, система ПВО сбила разведывательный БПЛА на подлёте к Шебекино.
По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал, разрушений нет.
В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Отметим, что в Белгородском районе также сработала система ПВО: недалеко от Разумного сбили беспилотник самолётного типа. Обошлось без пострадавших, однако после отражения воздушной атаки загорелось поле в районе объездной дороги.
В Минобороны РФ также сообщили, что около 16:30 были уничтожены три беспилотника самолётного типа.