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Published Сегодня, 14:29

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Беспилотники

Разведывательный беспилотник уничтожили на подлёте к городу в Белгородской области

27 февраля 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Над Белгородской областью сбили разведывательный БПЛА

О произошедшем рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки обошлось без последствий. БПЛА уничтожили на подлёте к Шебекино.

Вечером 27 февраля стало известно об уничтоженном в регионе беспилотнике. По информации губернатора, система ПВО сбила разведывательный БПЛА на подлёте к Шебекино.

По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал, разрушений нет.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Отметим, что в Белгородском районе также сработала система ПВО: недалеко от Разумного сбили беспилотник самолётного типа. Обошлось без пострадавших, однако после отражения воздушной атаки загорелось поле в районе объездной дороги.

В Минобороны РФ также сообщили, что около 16:30 были уничтожены три беспилотника самолётного типа.

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#Белгородская область#Шебекино#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Система ПВО
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