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Беспилотник

Беспилотник вновь долетел до Старооскольского горокруга

27 февраля 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ за сутки атаковали шесть районов Белгородской области

В районе одного из местных сёл работала система ПВО. В результате обстрелов в Белгородской области зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

26 февраля ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. В сводку попал в том числе Старооскольский горокруг: в районе села Казачок ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Без последствий. В нескольких других муниципалитетах есть разрушения.

Колотиловку в Краснояружском районе противник атаковал дронами-камикадзе. Один из дронов сдетонировал. Повреждена летняя кухня. Второй вывел из строя инфраструктурный объект связи. Также в муниципалитете из миномётов атаковали территорию между Колотиловкой и Вязовым. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе ВСУ атаковали Новую Таволжанку. В одном из МКД выбило окна, посекло фасад, пострадал легковой автомобиль. Ранения при обстреле получили два ребёнка. Под огнём в горокруге также были Шебекино, МАПП «Шебекино», Муром и Шамино. Никто не пострадал, разрушений нет.

В селе Почаево Грайворонского горокруга, где вчера погибли и пострадали рабочие, с помощью средств РЭБ посадили дрон-камикадзе. Неподалёку от Головчино ПВО сбила шесть снарядов РСЗО «Град». Предприятие в Хотмыжске противник атаковал с помощью БПЛА. Кроме того, ВСУ обстреляли Пороз и Замостье. В Дроновке ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений в этих случаях нет.

Под артобстрел в Белгородском районе попала Журавлёвка. ПВО сбила беспилотники над хутором Угрим, сёлами Ближнее и Варваровка. Без последствий. По хутору Старый в Волоконовском районе ударили из миномётов, с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?
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