Беспилотник вновь долетел до Старооскольского горокруга

В селе Почаево Грайворонского горокруга, где вчера погибли и пострадали рабочие, с помощью средств РЭБ посадили дрон-камикадзе. Неподалёку от Головчино ПВО сбила шесть снарядов РСЗО «Град». Предприятие в Хотмыжске противник атаковал с помощью БПЛА. Кроме того, ВСУ обстреляли Пороз и Замостье. В Дроновке ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений в этих случаях нет.