Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?

Раненного при обстреле белгородского села ребёнка отправят на лечение в Москву

26 февраля во время атаки в Грайворонском горокруге пострадали четыре человека. При обстреле Новой Таволжанки ранены два ребёнка. Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших. Одному из детей потребуется помощь московских врачей.