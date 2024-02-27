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Published Сегодня, 09:48

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Больница

Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?

27 февраля 2024, 09:48
Фото: 1MI
Больница

Раненного при обстреле белгородского села ребёнка отправят на лечение в Москву

26 февраля во время атаки в Грайворонском горокруге пострадали четыре человека. При обстреле Новой Таволжанки ранены два ребёнка. Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших. Одному из детей потребуется помощь московских врачей.

Вчера, 26 февраля, под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадали два мальчика 10 и 11 лет. У одного ребёнка — осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Пострадавших отвезли в детскую областную больницу.

После осмотра врачи решили одного из пациентов отправить для дальнейшего лечения в федеральную клинику. Второй мальчик продолжит лечение в детской областной больнице.

Кроме того, вчера под атакой ВСУ оказалась окраина села Почаево. Дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями. В результате взрыва три человека погибли. Ещё четверо получили различные ранения.

У двоих пострадавших — контузия и закрытые черепно-мозговые травмы. Ещё у одного мужчины баротравма, осколочное ранение головы и плеча. Четвёртый получил осколочное ранение головы, шеи, кисти, ног, перелом левого бедра и проникающее ранение грудной клетки.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что ранее сообщалось о троих пострадавших, спустя время количество раненых увеличилось до четырёх.

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