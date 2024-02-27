Число раненных при вечерних атаках белгородцев увеличилось

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В тяжёлом состоянии доставили четвёртого пострадавшего при атаке ВСУ на Грайворонский горокруг. Ранее сообщалось о троих раненых. Состояние четвёртого пациента уже удалось стабилизировать. Мужчину отправили в областную больницу в Белгороде.
Оставшиеся трое пострадавших в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести.
В Новой Таволжанке Шебекинского округа ранения получили двое мальчиков 10 и 11 лет. Один ребёнок находится в удовлетворительном состоянии, а второго, получившего осколочное ранение ног, позже отправят на лечение в Москву.
Напомним, что в селе Почаево Грайворонского округа украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями. Трое рабочих погибли, остальные получили ранения. Один мужчина мог лишиться зрения.
При обстреле Новой Таволжанки пострадали двое детей. Повреждения зафиксировали в трёхэтажном многоквартирном доме и одном легковом автомобиле.