Число раненных при вечерних атаках белгородцев увеличилось

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах белгородцев

Ещё один мужчина получил ранения в Грайворонском горокруге. В больницу его привезли в тяжёлом состоянии. Кроме того, накануне вечером пострадали ещё три человека в Грайворонском горокруге, а также двое детей в Новой Таволжанке. Об их состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.