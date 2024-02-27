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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Скорая

Число раненных при вечерних атаках белгородцев увеличилось

27 февраля 2024, 06:31
Фото: 1MI
Скорая

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах белгородцев

Ещё один мужчина получил ранения в Грайворонском горокруге. В больницу его привезли в тяжёлом состоянии. Кроме того, накануне вечером пострадали ещё три человека в Грайворонском горокруге, а также двое детей в Новой Таволжанке. Об их состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В тяжёлом состоянии доставили четвёртого пострадавшего при атаке ВСУ на Грайворонский горокруг. Ранее сообщалось о троих раненых. Состояние четвёртого пациента уже удалось стабилизировать. Мужчину отправили в областную больницу в Белгороде.

Оставшиеся трое пострадавших в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа ранения получили двое мальчиков 10 и 11 лет. Один ребёнок находится в удовлетворительном состоянии, а второго, получившего осколочное ранение ног, позже отправят на лечение в Москву.

Напомним, что в селе Почаево Грайворонского округа украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями. Трое рабочих погибли, остальные получили ранения. Один мужчина мог лишиться зрения.

При обстреле Новой Таволжанки пострадали двое детей. Повреждения зафиксировали в трёхэтажном многоквартирном доме и одном легковом автомобиле.

Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочими
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