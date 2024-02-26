«Ты видишь?»: белгородский рабочий, пострадавший при обстреле, мог лишиться зрения

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Видео с места обстрела села Почаево Грайворонского городского округа появилось в Telegram-канале Baza. Голос за кадром рассказывает, что они ехали «с линии, когда атаковал дрон».
На видео есть один пострадавший с ранениями глаз, его лицо в крови. Раненый мужчина сообщил, что ничего не видит и у него болит нога.
Осторожно, кадры не для слабонервных!
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль с рабочими. Трое из них погибли, ещё трое оказались ранены. Двух пострадавших госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, третьего — в Грайворонскую ЦРБ.
Также на подлёте к Грайворону система ПВО сбила шесть воздушных целей.
Ещё двое мальчиков 10 и 11 лет получили ранения при обстреле Новой Таволжанки Шебекинского округа. Днём под огнём был населённый пункт Краснояружского района. Утром и вечером область атаковали беспилотники.