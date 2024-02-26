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Published Сегодня, 19:39

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Updated Сегодня, 19:45

Пострадавшая при обстреле села Почаево машина

«Ты видишь?»: белгородский рабочий, пострадавший при обстреле, мог лишиться зрения

26 февраля 2024, 19:39
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Пострадавшая при обстреле села Почаево машина

У белгородского рабочего пострадали глаза при обстреле ВСУ

В интернете появилась видеозапись с места обстрела, где погибли трое рабочих, а ещё трое — пострадали. Предполагается, что один пострадавший мужчина мог лишиться зрения.
Сюжет
Обстрел

Видео с места обстрела села Почаево Грайворонского городского округа появилось в Telegram-канале Baza. Голос за кадром рассказывает, что они ехали «с линии, когда атаковал дрон».

На видео есть один пострадавший с ранениями глаз, его лицо в крови. Раненый мужчина сообщил, что ничего не видит и у него болит нога.

Осторожно, кадры не для слабонервных!

Видео с места обстрела села Почаево
Видео: Telegram-канал Baza

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль с рабочими. Трое из них погибли, ещё трое оказались ранены. Двух пострадавших госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, третьего — в Грайворонскую ЦРБ.

Также на подлёте к Грайворону система ПВО сбила шесть воздушных целей.

Ещё двое мальчиков 10 и 11 лет получили ранения при обстреле Новой Таволжанки Шебекинского округа. Днём под огнём был населённый пункт Краснояружского района. Утром и вечером область атаковали беспилотники.

Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочими
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