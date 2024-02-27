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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

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Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгородскую область вечером и ночью

27 февраля 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney
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В Минобороны сообщили о сбитых над Белгородской областью БПЛА и снарядах РСЗО

Вечером и ночью противник вновь попытался атаковать Белгородскую область. Над территорией региона сбили шесть снарядов РСЗО «Град» и беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
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Пво

В Минобороны РФ сообщили об очередных атаках ВСУ на Белгородскую область. Над территорией региона работала система ПВО.

По информации военного ведомства, противник ударил по области из «Градов». Примерно в 21:20 26 февраля противовоздушная оборона сбила шесть снарядов реактивной системы залпового огня.

Также ночью ВСУ пытались атаковать территорию Белгородчины с помощью беспилотника. Один летательный аппарат сбила ПВО. Ещё два беспилотника сбили над Брянской областью.

Накануне противник ударил по селу Почаево в Грайворонском округе с помощью дрона-камикадзе. Атака пришлась на автомобиль с рабочими. Три человека погибли. Ещё четверо получили осколочные ранения.

Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочими
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