Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгородскую область вечером и ночью

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Минобороны РФ сообщили об очередных атаках ВСУ на Белгородскую область. Над территорией региона работала система ПВО.
По информации военного ведомства, противник ударил по области из «Градов». Примерно в 21:20 26 февраля противовоздушная оборона сбила шесть снарядов реактивной системы залпового огня.
Также ночью ВСУ пытались атаковать территорию Белгородчины с помощью беспилотника. Один летательный аппарат сбила ПВО. Ещё два беспилотника сбили над Брянской областью.
Накануне противник ударил по селу Почаево в Грайворонском округе с помощью дрона-камикадзе. Атака пришлась на автомобиль с рабочими. Три человека погибли. Ещё четверо получили осколочные ранения.