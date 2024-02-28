В Минобороны рассказали об атаке ВСУ на Белгородскую область: сбиты беспилотники

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
28 февраля над Белгородской областью сбили очередные украинские беспилотные летательные аппараты. Система ПВО сработала примерно в 16:00 и в 16:30. Над какими именно районами это произошло, не сообщается. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.
Напомним, что сегодня под обстрелом оказалось село Тишанка Волоконовского района. Из мирных жителей никто не пострадал. При этом были выбиты окна и посечён забор в одном из домов, а также повреждена линия электропередачи.
Также село атаковали дроном. В результате в КамАЗе выбило стёкла.