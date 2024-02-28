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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Над Белгородской областью ПВО сбила украинские беспилотники

В Минобороны рассказали об атаке ВСУ на Белгородскую область: сбиты беспилотники

28 февраля 2024, 14:03
Фото: Bel.ru

Над Белгородской областью ПВО сбила украинские беспилотники

Система ПВО сработала около 16:00 и в 16:30 28 февраля, сообщает Минобороны РФ. Где именно это произошло, неизвестно.
Сюжет
СВО

28 февраля над Белгородской областью сбили очередные украинские беспилотные летательные аппараты. Система ПВО сработала примерно в 16:00 и в 16:30. Над какими именно районами это произошло, не сообщается. Также неизвестно о каких-либо последствиях на земле.

Напомним, что сегодня под обстрелом оказалось село Тишанка Волоконовского района. Из мирных жителей никто не пострадал. При этом были выбиты окна и посечён забор в одном из домов, а также повреждена линия электропередачи.

Также село атаковали дроном. В результате в КамАЗе выбило стёкла.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#СВО#Разрушения
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