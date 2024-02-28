Повреждён автомобиль, атакован объект связи: ВСУ обстреливают Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:45
По селу Нехотеевка Белгородского района 27 февраля ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов, а по Журавлёвке — 10 снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
По одному беспилотнику сбито над сёлами Новая Деревня, Салтыково, Киселёво, а также над посёлками Разумное и Дубовое. Никто из мирных жителей не пострадал, однако в Разумном повреждён автомобиль.
Девять миномётных снарядов выпущено по окраине села Безымено в Грайворонском городском округе. А в селе Луговка сотрудники ОМВД нашли и изъяли разгонный блок от ракеты. Глава региона отмечает, что устройство опасности не представляет.
В Козинке дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. В Мокрой Орловке беспилотник сбросил взрывное устройство. В населённых пунктах округа во время вчерашних атак никто не пострадал.
В поле рядом с посёлком Мичуринский в Корочанском районе нашли и обезвредили упавший беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий и пострадавших.
По Новой Таволжанке Шебекинского горокруга 27 февраля выпустили семь миномётных снарядов, шесть снарядов из РСЗО «Град» и два танковых снаряда — по селу Муром, ещё девять миномётных снарядом — по Середе.
Восемь снарядов «Града» прилетело в Шамино, ещё пять миномётных снарядов — по МАПП «Шебекино». Также под атакой оказался посёлок Красное. По нему выпущен один миномётный снаряд. Во время атак в населённых пунктах округа никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений.
Напомним, что вчера после отражения атаки беспилотника самолётного типа над Разумным в Белгородском районе загорелось поле возле объездной дороги. Тушили пожар оперативные службы.
В Минобороны РФ также сообщили, что в это же время над областью были уничтожены три беспилотника самолётного типа.
Ещё два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью днём в 12:30 27 февраля.
Также сообщалось, что на подлёте к Шебекино сбит разведывательный БПЛА. Из местных жителей никто не пострадал.
Позже глава региона во время прямого эфира объяснил жителям Белгородской области, почему не предупреждают о возможной атаке беспилотников. В отношении дронов сигнал не работает, в будущем ситуация может измениться. Также глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что сигнал о ракетной опасности в первую очередь говорит об опасности падения ракеты.