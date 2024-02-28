Повреждён автомобиль, атакован объект связи: ВСУ обстреливают Белгородскую область

Восемь снарядов «Града» прилетело в Шамино, ещё пять миномётных снарядов — по МАПП «Шебекино». Также под атакой оказался посёлок Красное. По нему выпущен один миномётный снаряд. Во время атак в населённых пунктах округа никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений.