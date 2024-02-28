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Обстрел

Повреждён автомобиль, атакован объект связи: ВСУ обстреливают Белгородскую область

28 февраля 2024, 09:14
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую область за сутки атаковали около 80 раз

Глава региона Вячеслав Гладков поделился информацией о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области во вторник, 27 февраля. Во время обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.

По селу Нехотеевка Белгородского района 27 февраля ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов, а по Журавлёвке — 10 снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По одному беспилотнику сбито над сёлами Новая Деревня, Салтыково, Киселёво, а также над посёлками Разумное и Дубовое. Никто из мирных жителей не пострадал, однако в Разумном повреждён автомобиль.

Девять миномётных снарядов выпущено по окраине села Безымено в Грайворонском городском округе. А в селе Луговка сотрудники ОМВД нашли и изъяли разгонный блок от ракеты. Глава региона отмечает, что устройство опасности не представляет.

В Козинке дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. В Мокрой Орловке беспилотник сбросил взрывное устройство. В населённых пунктах округа во время вчерашних атак никто не пострадал.

В поле рядом с посёлком Мичуринский в Корочанском районе нашли и обезвредили упавший беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий и пострадавших.

По Новой Таволжанке Шебекинского горокруга 27 февраля выпустили семь миномётных снарядов, шесть снарядов из РСЗО «Град» и два танковых снаряда — по селу Муром, ещё девять миномётных снарядом — по Середе.

Восемь снарядов «Града» прилетело в Шамино, ещё пять миномётных снарядов — по МАПП «Шебекино». Также под атакой оказался посёлок Красное. По нему выпущен один миномётный снаряд. Во время атак в населённых пунктах округа никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений.

Напомним, что вчера после отражения атаки беспилотника самолётного типа над Разумным в Белгородском районе загорелось поле возле объездной дороги. Тушили пожар оперативные службы.

В Минобороны РФ также сообщили, что в это же время над областью были уничтожены три беспилотника самолётного типа.

Ещё два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью днём в 12:30 27 февраля.

Также сообщалось, что на подлёте к Шебекино сбит разведывательный БПЛА. Из местных жителей никто не пострадал.

Позже глава региона во время прямого эфира объяснил жителям Белгородской области, почему не предупреждают о возможной атаке беспилотников. В отношении дронов сигнал не работает, в будущем ситуация может измениться. Также глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что сигнал о ракетной опасности в первую очередь говорит об опасности падения ракеты.

Будут ли белгородцев предупреждать о приближающихся беспилотниках ВСУ?
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