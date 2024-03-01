Минобороны сообщило о ночной террористической атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В течение ночи с 29 февраля на 1 марта украинские беспилотники пытались атаковать два региона. Так, средства ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, ещё три БПЛА — над Нижегородской.
В каком именно районе Белгородской области был сбит украинский беспилотник, в Минобороны РФ не уточнили.
Тем временем поздним вечером 29 февраля беспилотник засекли и сбили над территорией Корочанского района. Днём в регионе тоже было неспокойно: БПЛА уничтожили в 12:50 и 17:40, а губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сбитом беспилотнике над Краснояружским районом.
Кроме того, под атакой оказалось село Новое в Волоконовском районе. Пострадал автомобиль, жертв нет.