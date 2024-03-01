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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

Беспилотник

Минобороны сообщило о ночной террористической атаке ВСУ на Белгородскую область

1 марта 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Ночью над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Система ПВО уничтожила воздушную цель. Ещё три украинских БПЛА засекли в Нижегородской области. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

В течение ночи с 29 февраля на 1 марта украинские беспилотники пытались атаковать два региона. Так, средства ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, ещё три БПЛА — над Нижегородской.

В каком именно районе Белгородской области был сбит украинский беспилотник, в Минобороны РФ не уточнили.

Тем временем поздним вечером 29 февраля беспилотник засекли и сбили над территорией Корочанского района. Днём в регионе тоже было неспокойно: БПЛА уничтожили в 12:50 и 17:40, а губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сбитом беспилотнике над Краснояружским районом.

Кроме того, под атакой оказалось село Новое в Волоконовском районе. Пострадал автомобиль, жертв нет.

Соседний с Белгородской областью регион предупреждают о движении пяти беспилотников
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Работа ПВО#Александра Склярова
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