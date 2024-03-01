Минобороны сообщило о ночной террористической атаке ВСУ на Белгородскую область

Тем временем поздним вечером 29 февраля беспилотник засекли и сбили над территорией Корочанского района. Днём в регионе тоже было неспокойно: БПЛА уничтожили в 12:50 и 17:40, а губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сбитом беспилотнике над Краснояружским районом.