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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Беспилотник

Гладков уточнил подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

29 февраля 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области

Над Краснояружским районом сработала система ПВО. Сбили украинский беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Над Краснояружским районом сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила беспилотник самолётного типа. Произошло это в районе села Илёк-Пеньковка.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, никто не пострадал, обошлось без разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что около 12:50 система ПВО пресекла атаку ВСУ на регион. Речь шла о сбитом летательном аппарате. В каком именно районе это произошло, в военном ведомстве не уточнили.

Напомним, накануне система ПВО также уничтожила над территорией области беспилотники противника. Противовоздушная оборона сработала около 16:00 и 16:30.

ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область: Минобороны сообщает подробности
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#СВО
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