Гладков уточнил подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Над Краснояружским районом сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила беспилотник самолётного типа. Произошло это в районе села Илёк-Пеньковка.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, никто не пострадал, обошлось без разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что около 12:50 система ПВО пресекла атаку ВСУ на регион. Речь шла о сбитом летательном аппарате. В каком именно районе это произошло, в военном ведомстве не уточнили.
Напомним, накануне система ПВО также уничтожила над территорией области беспилотники противника. Противовоздушная оборона сработала около 16:00 и 16:30.