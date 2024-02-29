Редко попадающий под удары ВСУ район Белгородской области атаковали беспилотником

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Вечером 29 января в Корочанском районе система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Это произошло между населёнными пунктами Городище и Резников.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Информация о последствиях на земле уточняется.
Также сегодня система ПВО сбила беспилотники в 17:40 и днём в 12:50. Днём система ПВО сработала в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал.
Кроме того, под атакой сегодня оказалось село Новое в Волоконовском районе. Из-за прилёта был повреждён транспорт. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.