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Published Сегодня, 20:15

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беспилотник

Редко попадающий под удары ВСУ район Белгородской области атаковали беспилотником

29 февраля 2024, 20:15
Фото: Изображение Midjourney
беспилотник

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

ПВО сработала между населёнными пунктами Городище и Резников. Пострадавших нет, сообщает Вячеслав Гладков.

Вечером 29 января в Корочанском районе система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Это произошло между населёнными пунктами Городище и Резников.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Информация о последствиях на земле уточняется.

Также сегодня система ПВО сбила беспилотники в 17:40 и днём в 12:50. Днём система ПВО сработала в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, под атакой сегодня оказалось село Новое в Волоконовском районе. Из-за прилёта был повреждён транспорт. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.

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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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