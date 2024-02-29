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Published Сегодня, 20:42

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Updated Сегодня, 20:57

Власти предупреждают о движении беспилотников в сторону Воронежа

Соседний с Белгородской областью регион предупреждают о движении пяти беспилотников

29 февраля 2024, 20:42
Фото: Изображение Midjourney

Власти предупреждают о движении беспилотников в сторону Воронежа

К Воронежу движутся пять БПЛА, сообщает мэрия города. Местных жителей просят сохранять спокойствие и не подаваться панике.

Средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников в сторону Воронежа. Местных жителей простят сохранять спокойствие и не подаваться панике.

Соответствующее смс-оповещение поступает и от РСЧС.

Дополнение: Беспилотники границы региона не пересекли, непосредственной угрозы в настоящий момент нет, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Воронежской области.

Напомним, что под удар ВСУ сегодня попали Корочанский и Краснояружский районы. В населённых пунктах сбили украинские беспилотники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, под атаку попал Волоконовский район. В результате прилёта был повреждён автомобиль. Никто не пострадал.

Фото: РСЧС
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#Белгородская область#Происшествия#Воронеж#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#РСЧС
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