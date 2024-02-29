Соседний с Белгородской областью регион предупреждают о движении пяти беспилотников

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:57
Updated Сегодня, 20:57
Средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников в сторону Воронежа. Местных жителей простят сохранять спокойствие и не подаваться панике.
Соответствующее смс-оповещение поступает и от РСЧС.
Дополнение: Беспилотники границы региона не пересекли, непосредственной угрозы в настоящий момент нет, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Воронежской области.
Напомним, что под удар ВСУ сегодня попали Корочанский и Краснояружский районы. В населённых пунктах сбили украинские беспилотники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Кроме того, под атаку попал Волоконовский район. В результате прилёта был повреждён автомобиль. Никто не пострадал.