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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Машина

Артиллерийская мина попала в машину в белгородском селе

29 февраля 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney
Машина

Село в Белгородской области атаковали артиллерийской миной

Под огонь ВСУ попало село в Волоконовском районе. Пострадавших нет, но есть разрушения. На территорию населённого пункта прилетела артмина. Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 29 февраля, под обстрел ВСУ попало село Новое в Волоконовском районе Белгородской области. По предварительной информации губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.

Однако повреждён оказался один легковой автомобиль. Он пострадал в результате прилёта артмины.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Напомним, что в этот же день около 12:50 система ПВО сбила над регионом украинский беспилотный летательный аппарат. О последствиях в Минобороны РФ не сообщили.

ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область: Минобороны сообщает подробности
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#Белгородская область#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Артмина
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