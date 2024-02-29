Артиллерийская мина попала в машину в белгородском селе

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Сегодня, 29 февраля, под обстрел ВСУ попало село Новое в Волоконовском районе Белгородской области. По предварительной информации губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.
Однако повреждён оказался один легковой автомобиль. Он пострадал в результате прилёта артмины.
В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, что в этот же день около 12:50 система ПВО сбила над регионом украинский беспилотный летательный аппарат. О последствиях в Минобороны РФ не сообщили.