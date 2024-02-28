Несмотря на обстрелы: в Белгороде попробуют организовать продажу тюльпанов к 8 марта

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Ежегодно в преддверии Международного женского Дня в Белгороде начинала работать 81 цветочная точка, где жители могли купить цветы для своих близких. В этом же году городская администрация решила отказаться от проведения цветочной ярмарки к 8 марта. Сделали это из-за неспокойной оперативной обстановки.
Однако в ходе большого вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил мэру областного центра Валентину Демидову организовать торговлю цветами к 8 марта. Чиновник должен определиться с форматом проведения продажи.
Мэр отметил, что постоянные ярмарки — «Центральная», «Южная», «Салют», «Чичерина», «Сити Молл» — предоставят льготные места продавцам. Там же будут увеличены меры безопасности. Демидов также пообещал проработать вопрос о торговле цветами.