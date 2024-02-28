Несмотря на обстрелы: в Белгороде попробуют организовать продажу тюльпанов к 8 марта

Ежегодно в преддверии Международного женского Дня в Белгороде начинала работать 81 цветочная точка, где жители могли купить цветы для своих близких. В этом же году городская администрация решила отказаться от проведения цветочной ярмарки к 8 марта. Сделали это из-за неспокойной оперативной обстановки.