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Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

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Белгородцы смогут купить тюльпаны к 8 марта на постоянных ярмарках

Несмотря на обстрелы: в Белгороде попробуют организовать продажу тюльпанов к 8 марта

28 февраля 2024, 17:54
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы смогут купить тюльпаны к 8 марта на постоянных ярмарках

Мэру Белгорода поручили проработать вопрос организации торговли цветами к 8 марта, чтобы жители не оставили своих близких женщин без приятных подарков. Демидов отметил, что продавать цветы также будут на постоянных ярмарках.

Ежегодно в преддверии Международного женского Дня в Белгороде начинала работать 81 цветочная точка, где жители могли купить цветы для своих близких. В этом же году городская администрация решила отказаться от проведения цветочной ярмарки к 8 марта. Сделали это из-за неспокойной оперативной обстановки.

Однако в ходе большого вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил мэру областного центра Валентину Демидову организовать торговлю цветами к 8 марта. Чиновник должен определиться с форматом проведения продажи.

Мэр отметил, что постоянные ярмарки — «Центральная», «Южная», «Салют», «Чичерина», «Сити Молл» — предоставят льготные места продавцам. Там же будут увеличены меры безопасности. Демидов также пообещал проработать вопрос о торговле цветами.

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#Белгородская область#Праздник#8 марта#Тюльпаны#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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