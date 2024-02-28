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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Субсидии

Пострадавшим от обстрелов предприятиям выплатят компенсации: кто и сколько получит

28 февраля 2024, 13:22
Фото: 1MI
Субсидии

Белгородские власти утвердили порядок выплат субсидий пострадавшему бизнесу

В Белгородской области пострадавший бизнес подучит субсидии на компенсацию ущерба после обстрелов. Редакция Бел.Ру изучила порядок предоставления выплат. На какую сумму смогут рассчитывать предприятия, кто сможет получить компенсацию, а кому откажут, читайте в нашем материале.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области утвердили порядок предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим при обстрелах субъектам малого и среднего предпринимательства. Контролировать исполнение постановления будет первый заместитель губернатора области Дмитрий Гладский.

Цель субсидии — компенсировать ущерб при обстрелах ВСУ. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство экономического развития и промышленности области. Способ предоставления субсидий — возмещение затрат.

Кто может стать получателем субсидии?

Согласно документу, получить компенсацию за разрушенное предприятие смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют следующим критериям:

  1. Не являются иностранными юридическими лицами, не владеют офшорными компаниями, а также российскими юрлицами, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний превышает 25%.
  2. Не находятся в перечне организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
  3. Не находятся в перечнях организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.
  4. Не являются иностранными агентами.
  5. Не получали субсидии из областного бюджета на компенсацию ущерба, за исключением, когда участник отбора повторно пострадал при обстреле.
  6. Юрлицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении предприятия не ведётся процедура банкротства.
  7. Соответствует требованиям, установленным ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
  8. Имущество, используемое для предпринимательской деятельности, в том числе принадлежащее на основании договора аренды, было повреждено или уничтожено в результате обстрелов.

Известно, что получатель субсидии должен вести или возобновить предпринимательскую деятельность на территории области после заключения соглашения в течение 12 месяцев. Помимо этого, бизнес должен быть согласен на проверку министерством соблюдения условий и порядка получения субсидий, в том числе будет контролироваться достижение результата.

В каких случаях бизнесу откажут в компенсации затрат?

Не получить субсидию предприятие может в том случае, если документы не будут соответствовать заявленным требованиям, в случае, если документы не были предоставлены или предоставлены, но не в полном объёме. Помимо этого, основанием для отказа станут обнаруженные в документах неточности.

Сколько денег получит пострадавший бизнес?

Размер субсидий определяется в пределах лимитов бюджетных ассигнований. Так, для получателей субсидий, у которых на дату подачи заявки будет отсутствовать доступ к имуществу, установлен размер выплаты, не превышающий 500 тыс. рублей.

Если же, у бизнеса появится доступ к предприятию в течение периода исполнения взятых на себя обязательств после получения субсидий, то размер дополнительной компенсации будет определяться как разница между суммой ущерба и суммой ранее полученной субсидии.

  • Если ущерб предприятия составил до 1 млн рублей — размер субсидии составит 100% от суммы ущерба.
  • При ущербе от 1 млн до 5 млн рублей — размер субсидий составит 80% от суммы ущерба, но не менее 1 млн рублей.
  • При сумме ущерба от 5 млн рублей до 10 млн рублей — размер 60% от суммы ущерба, но не менее 3,5 млн рублей.
  • При ущербе от 10 млн рублей до 100 млн рублей — в размере 50% от суммы ущерба, но не менее 6 млн рулей.
  • При сумме ущерба более 100 млн рублей — в размере 40% от суммы ущерба, но не менее 50 млн рублей и не более 100 млн рублей.

Субсидию предприниматели получат не позднее 10 рабочих дней после рассмотрения документов и принятия решения. Когда будут приняты решения на предоставление компенсаций, между министерством и предпринимателем заключат соглашение. Если же в установленные сроки предприятие не восстановит ущерб, то это будет являться основанием для расторжения соглашения, средства будут возвращены обратно в областной бюджет.

Также известно, что отбирать получателей субсидий будут в системе «Электронный бюджет» после получения заявки.

Напомним, что 4,2 млрд рублей на помощь тем, кто пострадал при атаках ВСУ направили из правительства РФ. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили на возмещение потерь 700 млн рублей, ещё 1,8 млрд рублей направят сельхозпроизводителям. Заявки от пострадавших предприятий начинают собирать с 3 марта. С 7 марта начнут выплачивать первые субсидии.

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#Белгородская область#Экономика#Субсидии#Выплаты#Компенсации#Белгород#Алина Харина#Пострадавший бизнес
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