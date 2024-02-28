Пострадавшим от обстрелов предприятиям выплатят компенсации: кто и сколько получит

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Белгородской области утвердили порядок предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим при обстрелах субъектам малого и среднего предпринимательства. Контролировать исполнение постановления будет первый заместитель губернатора области Дмитрий Гладский.
Цель субсидии — компенсировать ущерб при обстрелах ВСУ. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство экономического развития и промышленности области. Способ предоставления субсидий — возмещение затрат.
Согласно документу, получить компенсацию за разрушенное предприятие смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют следующим критериям:
Известно, что получатель субсидии должен вести или возобновить предпринимательскую деятельность на территории области после заключения соглашения в течение 12 месяцев. Помимо этого, бизнес должен быть согласен на проверку министерством соблюдения условий и порядка получения субсидий, в том числе будет контролироваться достижение результата.
Не получить субсидию предприятие может в том случае, если документы не будут соответствовать заявленным требованиям, в случае, если документы не были предоставлены или предоставлены, но не в полном объёме. Помимо этого, основанием для отказа станут обнаруженные в документах неточности.
Размер субсидий определяется в пределах лимитов бюджетных ассигнований. Так, для получателей субсидий, у которых на дату подачи заявки будет отсутствовать доступ к имуществу, установлен размер выплаты, не превышающий 500 тыс. рублей.
Если же, у бизнеса появится доступ к предприятию в течение периода исполнения взятых на себя обязательств после получения субсидий, то размер дополнительной компенсации будет определяться как разница между суммой ущерба и суммой ранее полученной субсидии.
Субсидию предприниматели получат не позднее 10 рабочих дней после рассмотрения документов и принятия решения. Когда будут приняты решения на предоставление компенсаций, между министерством и предпринимателем заключат соглашение. Если же в установленные сроки предприятие не восстановит ущерб, то это будет являться основанием для расторжения соглашения, средства будут возвращены обратно в областной бюджет.
Также известно, что отбирать получателей субсидий будут в системе «Электронный бюджет» после получения заявки.
Напомним, что 4,2 млрд рублей на помощь тем, кто пострадал при атаках ВСУ направили из правительства РФ. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили на возмещение потерь 700 млн рублей, ещё 1,8 млрд рублей направят сельхозпроизводителям. Заявки от пострадавших предприятий начинают собирать с 3 марта. С 7 марта начнут выплачивать первые субсидии.