Гладков: выплаты перечислят ещё трём белгородским предприятиям, пострадавшим от ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своей странице в соцсетях, что ещё три повреждённых при обстрелах предприятия получат выплаты на восстановление. Перечислить им деньги планируется до конца этой недели.

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