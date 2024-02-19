Гладков: выплаты перечислят ещё трём белгородским предприятиям, пострадавшим от ВСУ

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
В Белгородской области завершается четвёртый этап выдачи субсидий промышленным предприятиям, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. До конца этой недели, федеральную и региональную поддержку получат ещё три предприятия.
На выходных в регион приезжал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Встреча была организована в честь выделения Белгородской области 4,2 млрд рублей на жильё и помощь экономике.
Министр посетил пострадавшие предприятия в Шебекинском округе. В их числе оказался и торговый центр «Галерея», который полностью сгорел после попадания в него украинского снаряда. Здание уже начали возводить с нуля.
Надеемся, что мы сможем максимально быстро выполнить задачу и обеспечить поступление так необходимых финансовых ресурсов пострадавшим предприятиям малого, среднего, крупного бизнеса, сельхозпредприятиям. Понимаем, что эту помощь наши предприятия очень ждут.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что несмотря на неспокойную обстановку, в области всё равно растёт количество предпринимателей. На сегодняшний день в Белгородской области зарегистрированы порядка 270 тыс. белгородцев: среди них 60 788 малых и средних предприятий и организаций.
Напомним, что на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ белгородским предприятиям из федерального и регионального бюджетов в конце 2023 года выделили 1,7 млрд рублей. Ранее глава региона также сообщал о выделении дополнительных средств региону из федерального бюджета.
По данным на 12 февраля, 15 крупных производств в Шебекинском горокруге получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей.