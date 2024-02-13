С белгородского предприятия хотят взыскать 4,3 млн рублей за ущерб почве около домов

Как пишет «Абирег», в 2020 году предприятие также попадало в поле зрения ведомства. По итогам проведённой тогда проверки обнаружили многочисленные нарушения. Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали, но нарушения никто так и не устранил. После этого прокуратура Острогожского района начала проверку, а Роспотребнадзор приостановил производство жирных кислот и масел на заводе на 50 дней.