С белгородского предприятия хотят взыскать 4,3 млн рублей за ущерб почве около домов

Posted Вчера, 13:22
Published Вчера, 13:22
Modified Вчера, 13:24
Updated Вчера, 13:24
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора требует с белгородского ООО «Оптхимэкспорт» более 4,3 млн рублей. Причиной стало загрязнение почвы неподалёку от жилых домов в Острогожске в Воронежской области.
В августе 2023 года специалисты ведомства провели выездное обследование по факту загрязнения земельного участка после обращения местных жителей. Обследуемая территория примыкает к упомянутому обществу.
Удалось выяснить, что пониженный участок местности заполнен чёрной маслянистой жидкостью. Площадь загрязнения составила 500 кв. м. Как оказалось, найденные отходы относятся к IV классу опасности. В почве обнаружили повышение концентрации загрязняющих веществ.
Компания должна возместить причинённый вред в добровольном порядке. В противном случае Росприроднадзор обратится в суд.
Как пишет «Абирег», в 2020 году предприятие также попадало в поле зрения ведомства. По итогам проведённой тогда проверки обнаружили многочисленные нарушения. Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали, но нарушения никто так и не устранил. После этого прокуратура Острогожского района начала проверку, а Роспотребнадзор приостановил производство жирных кислот и масел на заводе на 50 дней.
Ещё один случай был в 2021 году. Тогда ООО «Оптхимэкспорт» попало под уголовное дело за вредные выбросы.
ООО «Оптхимэкспорт» зарегистрировано в Белгороде в 2008 году. Основной вид деятельности — производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел, непищевых смесей животных или растительных жиров и масел. Директором организации с 2008 года является Алексей Шляев.