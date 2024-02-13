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Posted Вчера, 13:22

Published Вчера, 13:22

Modified Вчера, 13:24

Updated Вчера, 13:24

Загрязнение почвы в Воронежской области

С белгородского предприятия хотят взыскать 4,3 млн рублей за ущерб почве около домов

13 февраля 2024, 13:22
Фото: Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора
Загрязнение почвы в Воронежской области

Росприроднадзор требует с белгородского «Оптхимэкспорт» более 4,3 млн рублей

Деньги с ООО «Оптхимэкспорт» требует управление Росприроднадзора по Центральному Черноземью из-за загрязнения почвы рядом с домами в воронежском Острогожске. О случившемся стало известно после обращений жителей.
Сюжет
Штраф

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора требует с белгородского ООО «Оптхимэкспорт» более 4,3 млн рублей. Причиной стало загрязнение почвы неподалёку от жилых домов в Острогожске в Воронежской области.

В августе 2023 года специалисты ведомства провели выездное обследование по факту загрязнения земельного участка после обращения местных жителей. Обследуемая территория примыкает к упомянутому обществу.

Удалось выяснить, что пониженный участок местности заполнен чёрной маслянистой жидкостью. Площадь загрязнения составила 500 кв. м. Как оказалось, найденные отходы относятся к IV классу опасности. В почве обнаружили повышение концентрации загрязняющих веществ.

Компания должна возместить причинённый вред в добровольном порядке. В противном случае Росприроднадзор обратится в суд.

Как пишет «Абирег», в 2020 году предприятие также попадало в поле зрения ведомства. По итогам проведённой тогда проверки обнаружили многочисленные нарушения. Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали, но нарушения никто так и не устранил. После этого прокуратура Острогожского района начала проверку, а Роспотребнадзор приостановил производство жирных кислот и масел на заводе на 50 дней.

Ещё один случай был в 2021 году. Тогда ООО «Оптхимэкспорт» попало под уголовное дело за вредные выбросы.

ООО «Оптхимэкспорт» зарегистрировано в Белгороде в 2008 году. Основной вид деятельности — производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел, непищевых смесей животных или растительных жиров и масел. Директором организации с 2008 года является Алексей Шляев.

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#Общество#Белгородская область#Штраф#Экология#Черноземье#Загрязнение#Белгород#Наталья Корявых#Росприроднадзор#Воронежская область
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