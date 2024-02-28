Как в Белгородской области распределят 4,2 млрд рублей, полученные от правительства?

Остальные средства направят тем, кто не может пользоваться собственным жильём. С 20 марта планируется начать заключать договоры с белгородцами, для которых покупают и строят новое жильё. Это касается тех, кто не может попасть в свой дом из-за оперативной обстановки в регионе.