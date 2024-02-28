Как в Белгородской области распределят 4,2 млрд рублей, полученные от правительства?

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Стало известно, когда пострадавшие от обстрелов предприятия и белгородцы, лишившиеся жилья, получат финансовую помощь из федерального бюджета. Возмещать потери бизнесу начнут уже в начале марта.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ранее в российском правительстве решили направить Белгородской области 4,2 млрд рублей на оказание помощи тем, кто пострадал от атак со стороны Украины. На возмещение потерь сельхозпроизводителям направят 1,8 млрд рублей. Ещё 700 млн рублей получат субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки от пострадавшего бизнеса начнут собирать с 3 марта. Выплаты стартуют с 7 марта.
Остальные средства направят тем, кто не может пользоваться собственным жильём. С 20 марта планируется начать заключать договоры с белгородцами, для которых покупают и строят новое жильё. Это касается тех, кто не может попасть в свой дом из-за оперативной обстановки в регионе.
Как объяснил глава региона, необходимо работать с каждым собственником, открыть счета в банке и выполнить ещё ряд обязательных процедур для решения вопроса с жильём.
Ранее была названа сумма ущерба, причинённого белгородским аграриям в результате атак ВСУ. Известно, что от обстрелов пострадали около 70 предприятий. Ущерб оценивается в 1,8 млрд рублей.