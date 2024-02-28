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Published Сегодня, 17:38

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дорога

Если не соблюдать ПДД, начнётся хаос: Гладков — о действиях водителей при обстрелах

28 февраля 2024, 17:38
Фото: 1MI
дорога

Гладков призвал белгородцев соблюдать правила движения при ракетной опасности

Белгородка во время прямой линии губернатора поинтересовалась, будет ли штраф за остановку авто во время ракетной опасности. Губернатор объяснил, как себя необходимо вести при объявлении сигнала об опасности.

Белгородка спросила, будет ли назначен штраф, если при ракетной опасности оставить машину на платной парковке.

Мне сложно ответить, потому что, если я скажу, что при ракетной опасности давайте не будем обращать внимание на дорожное движение, начнётся хаос, а хаос приведёт к панике, а паника к большому количеству жертв. Поэтому нужно стараться соблюдать правила движения, несмотря на все сложные моменты.
Вячеслав Гладков

Также глава региона отметил, что все нарушения движения при ракетной опасности рассматриваются в индивидуальном порядке.

Напомним, что при ракетной опасности водитель должен выйти из авто и пройти в безопасное место.

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#Общество#Штрафы#Белгородский район#Водители#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Ракетная опасность
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