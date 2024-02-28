Если не соблюдать ПДД, начнётся хаос: Гладков — о действиях водителей при обстрелах

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Белгородка спросила, будет ли назначен штраф, если при ракетной опасности оставить машину на платной парковке.
Мне сложно ответить, потому что, если я скажу, что при ракетной опасности давайте не будем обращать внимание на дорожное движение, начнётся хаос, а хаос приведёт к панике, а паника к большому количеству жертв. Поэтому нужно стараться соблюдать правила движения, несмотря на все сложные моменты.
Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что все нарушения движения при ракетной опасности рассматриваются в индивидуальном порядке.
Напомним, что при ракетной опасности водитель должен выйти из авто и пройти в безопасное место.