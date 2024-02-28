Если не соблюдать ПДД, начнётся хаос: Гладков — о действиях водителей при обстрелах

Гладков призвал белгородцев соблюдать правила движения при ракетной опасности

Белгородка во время прямой линии губернатора поинтересовалась, будет ли штраф за остановку авто во время ракетной опасности. Губернатор объяснил, как себя необходимо вести при объявлении сигнала об опасности.