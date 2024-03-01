Снаряд прилетел в огород белгородцев, пострадал частный дом

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Под обстрел ВСУ попало село Терезовка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Один из снарядов попал в огород. В результате прилёта осколками посекло окна и кровлю в частном жилом доме.
В настоящее время на территории продолжается подворовой обход.
Отметим, что около получаса назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбитом над Новой Деревней в Белгородском районе беспилотнике. В Минобороны РФ также сообщили об уничтоженной в 12:00 воздушной цели. Предварительно, обошлось без последствий.
Ночью над территорией региона уничтожили ещё один беспилотник.