Снаряд прилетел в огород белгородцев, пострадал частный дом

Отметим, что около получаса назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбитом над Новой Деревней в Белгородском районе беспилотнике. В Минобороны РФ также сообщили об уничтоженной в 12:00 воздушной цели. Предварительно, обошлось без последствий.