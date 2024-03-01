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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Разрушения после обстрела, фото тематическое

Снаряд прилетел в огород белгородцев, пострадал частный дом

1 марта 2024, 10:09
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

Частный дом в белгородском селе пострадал из-за атаки ВСУ

ВСУ атаковали село в Шебекинском городском округе. Пострадавших среди мирных жителей нет, но осколками повредило частный дом. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Терезовка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Один из снарядов попал в огород. В результате прилёта осколками посекло окна и кровлю в частном жилом доме.

В настоящее время на территории продолжается подворовой обход.

Отметим, что около получаса назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбитом над Новой Деревней в Белгородском районе беспилотнике. В Минобороны РФ также сообщили об уничтоженной в 12:00 воздушной цели. Предварительно, обошлось без последствий.

Ночью над территорией региона уничтожили ещё один беспилотник.

Атака на Новую Деревню: под Белгородом уничтожили беспилотник
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#Белгородская область#Происшествия#Огород#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Терезовка
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