Доброе под огнём: украинский беспилотник атаковал белгородское село

Отметим, что это не первая атака на регион за сегодняшний день. ВСУ уже дважды пытались ударить по селу Новая Деревня в Белгородском районе. Сначала ПВО сбила беспилотник, затем — несколько воздушных целей. Под ударом также оказалось село Никольское. О последствиях не сообщалось.