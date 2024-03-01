Доброе под огнём: украинский беспилотник атаковал белгородское село

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Днём 1 марта в Грайворонском городском округе сработала система ПВО: над селом Доброе сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Они уточняют информацию о последствиях на земле.
Отметим, что это не первая атака на регион за сегодняшний день. ВСУ уже дважды пытались ударить по селу Новая Деревня в Белгородском районе. Сначала ПВО сбила беспилотник, затем — несколько воздушных целей. Под ударом также оказалось село Никольское. О последствиях не сообщалось.
Помимо этого, 1 марта под обстрел ВСУ попала Терезовка в Шебекинском горокруге: осколками задело частный дом. Пострадавших нет.