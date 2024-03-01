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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Беспилотник

Доброе под огнём: украинский беспилотник атаковал белгородское село

1 марта 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника

Система ПВО над селом в Грайворонском округе сработала сегодня, 1 марта. Предварительно, обошлось без последствий. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Днём 1 марта в Грайворонском городском округе сработала система ПВО: над селом Доброе сбили беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Они уточняют информацию о последствиях на земле.

Отметим, что это не первая атака на регион за сегодняшний день. ВСУ уже дважды пытались ударить по селу Новая Деревня в Белгородском районе. Сначала ПВО сбила беспилотник, затем — несколько воздушных целей. Под ударом также оказалось село Никольское. О последствиях не сообщалось.

Помимо этого, 1 марта под обстрел ВСУ попала Терезовка в Шебекинском горокруге: осколками задело частный дом. Пострадавших нет.

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