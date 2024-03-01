Магазин, дома, автомобили пострадали при обстрелах Белгородчины

В Корочанском районе ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Произошло это в районе села Прицепиловка и на территории между Городищем и Резниковым. Без последствий. В Ракитянском районе между селом Илёк-Кошары и Ракитным также сбили БПЛА самолётного типа.