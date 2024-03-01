Магазин, дома, автомобили пострадали при обстрелах Белгородчины

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Атакам ВСУ 29 февраля подверглись восемь районов Белгородской области. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки ПВО пострадал один частный дом в Разумном. В Отрадном повреждения получили авто и навес магазина.
В селе Новое Волоконовского района в результате прилёта задело легковушку. Территорию около хутора Плотвянка противник атаковал дроном-камикадзе. Без последствий.
Красное в Шебекинском округе обстреляли из миномёта, атаковали БПЛА. Повреждён частный дом: выбиты окна, посечены фасад и кровля. Муром атаковали миномётами и артиллерией. Пострадало производственное помещение. Также 13 миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке и Ленинскому. Обошлось без разрушений.
В Новостроевке-Первой Грайворонского горокруга дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, аналогично — в Грайвороне. По Дроновке ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда. По селу Долгое в Валуйском округе противник также ударил дроном-камикадзе.
В Корочанском районе ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Произошло это в районе села Прицепиловка и на территории между Городищем и Резниковым. Без последствий. В Ракитянском районе между селом Илёк-Кошары и Ракитным также сбили БПЛА самолётного типа.
Десять миномётных снарядов украинские военные выпустили по Репяховке, Теребрено и Староселью. В районе Илёк-Пеньковки сбит беспилотник самолётного типа. Разрушений нет.