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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Обстрел

Магазин, дома, автомобили пострадали при обстрелах Белгородчины

1 марта 2024, 10:41
Фото: 1MI
Обстрел

Восемь районов Белгородской области за сутки подверглись атакам ВСУ

Восемь муниципалитетов подверглись атакам противника 29 февраля. Пострадавших нет, но в ряде населённых пунктов зафиксировали разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Атакам ВСУ 29 февраля подверглись восемь районов Белгородской области. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки ПВО пострадал один частный дом в Разумном. В Отрадном повреждения получили авто и навес магазина.

В селе Новое Волоконовского района в результате прилёта задело легковушку. Территорию около хутора Плотвянка противник атаковал дроном-камикадзе. Без последствий.

Красное в Шебекинском округе обстреляли из миномёта, атаковали БПЛА. Повреждён частный дом: выбиты окна, посечены фасад и кровля. Муром атаковали миномётами и артиллерией. Пострадало производственное помещение. Также 13 миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке и Ленинскому. Обошлось без разрушений.

В Новостроевке-Первой Грайворонского горокруга дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, аналогично — в Грайвороне. По Дроновке ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда. По селу Долгое в Валуйском округе противник также ударил дроном-камикадзе.

В Корочанском районе ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Произошло это в районе села Прицепиловка и на территории между Городищем и Резниковым. Без последствий. В Ракитянском районе между селом Илёк-Кошары и Ракитным также сбили БПЛА самолётного типа.

Десять миномётных снарядов украинские военные выпустили по Репяховке, Теребрено и Староселью. В районе Илёк-Пеньковки сбит беспилотник самолётного типа. Разрушений нет.

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