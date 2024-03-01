Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора

Отметим, что за сегодняшний день неоднократно срабатывала система ПВО: над селом Доброе в Грайворонском округе, над Никольским в Белгородском районе и дважды — над Новой Деревней. Кроме этого, под огнём находилась Терезовка в Шебекинском горокруге.