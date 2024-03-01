Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В 15:51 стало известно об обстреле хутора Мухин Шебекинского городского округа. По предварительной информации, никто не пострадал, но есть повреждения в одном частном жилом доме. Осколками от снаряда пробиты стёкла, посечены фасад и забор, припаркованный рядом с домом автомобиль. Повреждения получила линия газоснабжения.
В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. Подворовой обход территории продолжается.
Отметим, что за сегодняшний день неоднократно срабатывала система ПВО: над селом Доброе в Грайворонском округе, над Никольским в Белгородском районе и дважды — над Новой Деревней. Кроме этого, под огнём находилась Терезовка в Шебекинском горокруге.