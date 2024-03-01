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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Обстрел

Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора

1 марта 2024, 13:02
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

Под огнём ВСУ оказался хутор в Шебекинском округе: пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В 15:51 стало известно об обстреле хутора Мухин Шебекинского городского округа. По предварительной информации, никто не пострадал, но есть повреждения в одном частном жилом доме. Осколками от снаряда пробиты стёкла, посечены фасад и забор, припаркованный рядом с домом автомобиль. Повреждения получила линия газоснабжения.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. Подворовой обход территории продолжается.

Отметим, что за сегодняшний день неоднократно срабатывала система ПВО: над селом Доброе в Грайворонском округе, над Никольским в Белгородском районе и дважды — над Новой Деревней. Кроме этого, под огнём находилась Терезовка в Шебекинском горокруге.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Хутор Мухин
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