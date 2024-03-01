Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в третий раз за час сообщил об атаке на регион со стороны Украины. На этот раз под ударом дрона-камикадзе оказалась окраина села Коновалово Волоконовского района.
Среди мирных жителей никто не пострадал. Однако в результате взрыва задело трактор: у него выбило окна и фары.
Оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Отметим, что за час также атаковали Грайворонский и Шебекинский округа — с помощью беспилотника и снарядов соответственно. Пострадавших нет, но есть разрушения во втором муниципалитете.
Кроме этого, беспилотники сбили над селом Доброе в Грайворонском округе, над Никольским в Белгородском районе и дважды — над Новой Деревней.