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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:13

Трактор

Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область

1 марта 2024, 13:10
Фото: 1MI
Трактор

Трактор пострадал при обстреле села в Белгородской области

ВСУ с помощью дрона-камикадзе ударили по селу в Волоконовском районе. Пострадавших нет, но повреждения получил трактор. Подробнее о произошедшем рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в третий раз за час сообщил об атаке на регион со стороны Украины. На этот раз под ударом дрона-камикадзе оказалась окраина села Коновалово Волоконовского района.

Среди мирных жителей никто не пострадал. Однако в результате взрыва задело трактор: у него выбило окна и фары.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Отметим, что за час также атаковали Грайворонский и Шебекинский округа — с помощью беспилотника и снарядов соответственно. Пострадавших нет, но есть разрушения во втором муниципалитете.

Кроме этого, беспилотники сбили над селом Доброе в Грайворонском округе, над Никольским в Белгородском районе и дважды — над Новой Деревней.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Волоконовский район#Трактор#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Дрон-камикадзе#Александра Склярова
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