Шесть домов и два автомобиля пострадали во время обстрела Новой Таволжанки

Напомним, также ВСУ сегодня сбросили взрывное устройство с беспилотника в Щетиновке Белгородского района. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки. На месте происшествия также находятся оперативные службы.