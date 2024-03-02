Шесть домов и два автомобиля пострадали во время обстрела Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Под миномётный обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Среди жителей пострадавших нет. В населённом пункте выявили разрушения.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, различные повреждения выявлены в шести домах и двух автомобилях. Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте обстрела.
Напомним, также ВСУ сегодня сбросили взрывное устройство с беспилотника в Щетиновке Белгородского района. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки. На месте происшествия также находятся оперативные службы.