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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Под миномётный обстрел попала Новая Таволжанка в Белгородской области

Шесть домов и два автомобиля пострадали во время обстрела Новой Таволжанки

2 марта 2024, 09:55
Фото: 1MI

Под миномётный обстрел попала Новая Таволжанка в Белгородской области

Село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел. Подворовой обход продолжается, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под миномётный обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Среди жителей пострадавших нет. В населённом пункте выявили разрушения.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, различные повреждения выявлены в шести домах и двух автомобилях. Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте обстрела.

Напомним, также ВСУ сегодня сбросили взрывное устройство с беспилотника в Щетиновке Белгородского района. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки. На месте происшествия также находятся оперативные службы.

Добавим, что накануне в Шебекинском округе под обстрелами были Терезовка и хутор Мухин.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
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