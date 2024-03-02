Белгородцы в двух сёлах временно остались без света из-за атаки ВСУ

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на окраине Щетиновки в Белгородском районе. В результате атаки пострадавших нет, однако задело линию электропередачи.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, временно без света остаются абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия.
Добавим, что накануне по Щетиновке выпустили 11 миномётных снарядов и 40 гранатомётных выстрелов. Там же с БПЛА вчера сбросили два взрывных устройства.