Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в селе под Белгородом

Белгородцы в двух сёлах временно остались без света из-за атаки ВСУ

2 марта 2024, 09:32
Фото: Bel.ru

ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в селе под Белгородом

2 марта ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородском районе. В результате удара пострадала линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на окраине Щетиновки в Белгородском районе. В результате атаки пострадавших нет, однако задело линию электропередачи.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, временно без света остаются абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия.

Добавим, что накануне по Щетиновке выпустили 11 миномётных снарядов и 40 гранатомётных выстрелов. Там же с БПЛА вчера сбросили два взрывных устройства.

Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Минобороны сообщило о ночной террористической атаке ВСУ на Белгородскую областьРедко попадающий под удары ВСУ район Белгородской области атаковали беспилотникомМинобороны сообщает об атаке ВСУ на Белгородскую область: сбит БПЛА
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Лэп#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел
Подпишитесь
Третий раз за день: ВСУ обстреляли белгородское приграничье
Сегодня, 10:35
Шесть домов и два автомобиля пострадали во время обстрела Новой Таволжанки
Сегодня, 09:55
«Сброс идёт регулярно»: белгородцы жалуются на некую жидкость в Северском Донце
Сегодня, 11:58
Под огнём оказался трактор: ВСУ в третий раз за час атаковали Белгородскую область
Вчера, 13:10
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Вчера, 09:07