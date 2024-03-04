Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Окраина Шебекино подверглась атаке со стороны Украины. ВСУ ударили по городу с помощью дрона-камикадзе. Он упал и взорвался.
По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Однако зафиксированы разрушения. Так, в результате детонации осколки повредили легковой автомобиль. Он был припаркован вблизи частного жилого дома.
Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» поделился фотографией повреждённого транспорта.
Напомним, что вчера, 3 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Жителей просили спрятаться в укрытиях. Сигнал тревоги действовал с 12:05 до 12:41.