Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Беспилотник

Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения

4 марта 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали окраину Шебекино с помощью дрона-камикадзе

Сегодня, 4 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на окраину Шебекино. Пострадавших нет, но повреждения получил легковой автомобиль.
Сюжет
СВО

Окраина Шебекино подверглась атаке со стороны Украины. ВСУ ударили по городу с помощью дрона-камикадзе. Он упал и взорвался.

По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Однако зафиксированы разрушения. Так, в результате детонации осколки повредили легковой автомобиль. Он был припаркован вблизи частного жилого дома.

Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» поделился фотографией повреждённого транспорта.

Повреждённое в результате детонации дрона автоПовреждённое в результате детонации дрона авто
Повреждённое в результате детонации дрона авто
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Напомним, что вчера, 3 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Жителей просили спрятаться в укрытиях. Сигнал тревоги действовал с 12:05 до 12:41.

Шесть домов и два автомобиля пострадали во время обстрела Новой Таволжанки
Узнать подробнее
Читайте также:
Дома, хозпостройку и трактор задело при обстрелах ВСУ в Белгородской областиДом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутораМагазин, дома, автомобили пострадали при обстрелах Белгородчины
#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова
Подпишитесь
При обстреле в Белгородской области осколками посекло «Газель»
Сегодня, 10:23
Белгородцы начали массово жаловаться на безнадзорных животных
Сегодня, 06:43
Oskol и coffee break: белгородцев смутили иностранные надписи в IT-школе
Сегодня, 07:23
Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде
Сегодня, 08:46
Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге
Сегодня, 06:44
Бесплатное жильё и высокая зарплата: что предлагают белгородцам в Краснодарском крае
Сегодня, 10:00