Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Священник

В Белгородской области снимут фильм о гибели военного священника под обстрелом

4 марта 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Священник

О погибшем под Белгородом военном священнике снимут фильм «Батюшка»

Съёмки начнутся весной 2024 года. Участие в них примут около 500 молодых актёров, а также звёзды отечественного кино. Подробности ТАСС рассказал режиссёр фильма Роман Высоцкий.

Весной в России начнутся съёмки фильма «Батюшка» о военных священниках. Режиссёр объяснил, что цель этого проекта — увековечить память шести священников, погибших на СВО. В их числе — протоиерей Олег Артёмов. Он погиб при обстреле белгородской Журавлёвки в 2022 году.

Проект будет реализован в Белгородской, Волгоградской, Московской, Ростовской и Курской областях.

Участие в съёмках примут около 500 молодых актёров из пяти регионов России, а также звёзды отечественного кино. Премьера фильма должна состояться 9 мая 2025 года.

Напомним, что протоиерей Олег Артёмов погиб при исполнении своего пастырского долга. Священник попал под обстрел украинского «Смерча». Известно, что протоиерей побывал в кругосветках и служил на полодке.

Похоронили священника 29 марта в Санкт-Петербурге. По указу президента Артёмова посмертно наградили орденом Мужества.

Во время обстрела белгородской Журавлёвки погиб военный священник
Узнать подробнее
Читайте также:
Во время обстрела белгородской Журавлёвки погиб военный священникСвященник, погибший под Белгородом, побывал в кругосветках и служил на подлодкеПогибшего при обстреле под Белгородом священника наградили орденом Мужества посмертно
#Общество#Белгородская область#Фильм#Новости Белгорода#Священник#Белгород#Алина Харина#Съёмки#СВО
Подпишитесь
При обстреле в Белгородской области осколками посекло «Газель»
Сегодня, 10:23
Белгородцы начали массово жаловаться на безнадзорных животных
Сегодня, 06:43
Oskol и coffee break: белгородцев смутили иностранные надписи в IT-школе
Сегодня, 07:23
Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде
Сегодня, 08:46
Белгород и Старый Оскол оказались в «красноте» из-за ям на дороге
Сегодня, 06:44
Бесплатное жильё и высокая зарплата: что предлагают белгородцам в Краснодарском крае
Сегодня, 10:00