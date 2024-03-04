В Белгородской области снимут фильм о гибели военного священника под обстрелом

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Весной в России начнутся съёмки фильма «Батюшка» о военных священниках. Режиссёр объяснил, что цель этого проекта — увековечить память шести священников, погибших на СВО. В их числе — протоиерей Олег Артёмов. Он погиб при обстреле белгородской Журавлёвки в 2022 году.
Проект будет реализован в Белгородской, Волгоградской, Московской, Ростовской и Курской областях.
Участие в съёмках примут около 500 молодых актёров из пяти регионов России, а также звёзды отечественного кино. Премьера фильма должна состояться 9 мая 2025 года.
Напомним, что протоиерей Олег Артёмов погиб при исполнении своего пастырского долга. Священник попал под обстрел украинского «Смерча». Известно, что протоиерей побывал в кругосветках и служил на полодке.
Похоронили священника 29 марта в Санкт-Петербурге. По указу президента Артёмова посмертно наградили орденом Мужества.