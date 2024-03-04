В Белгородской области снимут фильм о гибели военного священника под обстрелом

Весной в России начнутся съёмки фильма «Батюшка» о военных священниках. Режиссёр объяснил, что цель этого проекта — увековечить память шести священников, погибших на СВО. В их числе — протоиерей Олег Артёмов. Он погиб при обстреле белгородской Журавлёвки в 2022 году.