При обстреле в Белгородской области осколками посекло «Газель»

ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

Сегодня, 4 марта, под огнём оказался уже второй населённый пункт Шебекинского округа. На этот раз повреждения в результате атаки получили частный дом и «Газель» в Новой Таволжанке. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.