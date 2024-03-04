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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Обстрел

При обстреле в Белгородской области осколками посекло «Газель»

4 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

Сегодня, 4 марта, под огнём оказался уже второй населённый пункт Шебекинского округа. На этот раз повреждения в результате атаки получили частный дом и «Газель» в Новой Таволжанке. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вооружённые силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения.

Так, частичные разрушения получил один частный дом: осколками посекло кровлю, фасад, забор и хозяйственную постройку. Также задело «Газель».

В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Продолжается подворовой обход территории.

Отметим, что за сегодняшний день ВСУ также атаковали окраину Шебекино. В населённом пункте упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Осколками посекло автомобиль, пострадавших нет.

Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения
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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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