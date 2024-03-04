При обстреле в Белгородской области осколками посекло «Газель»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Вооружённые силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения.
Так, частичные разрушения получил один частный дом: осколками посекло кровлю, фасад, забор и хозяйственную постройку. Также задело «Газель».
В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Продолжается подворовой обход территории.
Отметим, что за сегодняшний день ВСУ также атаковали окраину Шебекино. В населённом пункте упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Осколками посекло автомобиль, пострадавших нет.