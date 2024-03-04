Магазин и дом сильно пострадали при обстреле приграничья

ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области

ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. Среди жителей пострадавших нет, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта. Вместе с тем есть разрушения.