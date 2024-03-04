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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Последствия обстрела

Магазин и дом сильно пострадали при обстреле приграничья

4 марта 2024, 13:02
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области

ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. Среди жителей пострадавших нет, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта. Вместе с тем есть разрушения.

ВСУ атаковали село Гуево в Суджанском районе Курской области. Среди жителей пострадавших нет, однако есть разрушения.

Как пишет издание, значительно пострадали магазин и частный дом. Власти региона пообещали оказать помощь собственникам в восстановлении и ремонте.

Сегодня противник также обстрелял Новую Таволжанку в Белгородской области. Среди мирных жителей никто не пострадал. Частично повреждён частный дом: осколками посекло кровлю, фасад, забор и хозяйственную постройку. Пострадал автомобиль «Газель». На месте происшествия работали оперативные службы.

Также противник атаковал окраину Шебекино дроном-камикадзе. Летательный аппарат рухнул и взорвался. В результате детонации осколки повредили легковой автомобиль. Люди не пострадали.

Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
При обстреле в Белгородской области осколками посекло «Газель»
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#Происшествия#Курская область#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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