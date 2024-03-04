Магазин и дом сильно пострадали при обстреле приграничья

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
ВСУ атаковали село Гуево в Суджанском районе Курской области. Среди жителей пострадавших нет, однако есть разрушения.
Как пишет издание, значительно пострадали магазин и частный дом. Власти региона пообещали оказать помощь собственникам в восстановлении и ремонте.
Сегодня противник также обстрелял Новую Таволжанку в Белгородской области. Среди мирных жителей никто не пострадал. Частично повреждён частный дом: осколками посекло кровлю, фасад, забор и хозяйственную постройку. Пострадал автомобиль «Газель». На месте происшествия работали оперативные службы.
Также противник атаковал окраину Шебекино дроном-камикадзе. Летательный аппарат рухнул и взорвался. В результате детонации осколки повредили легковой автомобиль. Люди не пострадали.