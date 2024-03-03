FPV-дроны, миномёты и артиллерия: Белгородская область пережила 97 атак ВСУ за сутки

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Белгородском районе ВСУ использовали артиллерию, БПЛА самолётного типа, дроны-камикадзе, FPV-дрон. Атакованы Щетиновка, Журавлёвка, хутор Валковский, Новая Деревня, Ближнее и Дубовое. Обошлось без пострадавших, есть повреждения ЛЭП, под Белгородом повредило кровлю частного дома.
20 гранатомётных выстрелов выпустили по селу Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших нет, повреждена система газоснабжения. А в Волоконовском районе использовали дрон-камикадзе и БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.
Грайворонский горокруг атаковали из миномёта, с помощью дрона-камикадзе и БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. Похожая ситуация и в Корочанском районе. Ещё четыре прилёта пришлось на Краснояружский район, так же без последствий.
В Шебекинском округе из миномёта ВСУ обстреляли Новую Таволжанку — по ней выпустили 12 снарядов. Повреждены семь жилых домов и два авто, а также ЛЭП, которую уже восстановили. По окраине Шебекино и по селу Середа выпустили по шесть миномётных снарядов, на Муром пришлось пять. Дмитриевку атаковали из РСЗО. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Также в округе сбили БПЛА, без последствий на земле.