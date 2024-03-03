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Архивное фото

FPV-дроны, миномёты и артиллерия: Белгородская область пережила 97 атак ВСУ за сутки

3 марта 2024, 11:16
Фото: 1MI
Архивное фото

За сутки Белгородскую область атаковали 97 раз со стороны Украины

Противник использовал миномёты, гранатомёты, артиллерию, разные виды дронов и беспилотников и РСЗО. Под удар попали семь районов и округов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Гладков.

В Белгородском районе ВСУ использовали артиллерию, БПЛА самолётного типа, дроны-камикадзе, FPV-дрон. Атакованы Щетиновка, Журавлёвка, хутор Валковский, Новая Деревня, Ближнее и Дубовое. Обошлось без пострадавших, есть повреждения ЛЭП, под Белгородом повредило кровлю частного дома.

20 гранатомётных выстрелов выпустили по селу Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших нет, повреждена система газоснабжения. А в Волоконовском районе использовали дрон-камикадзе и БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.

Грайворонский горокруг атаковали из миномёта, с помощью дрона-камикадзе и БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. Похожая ситуация и в Корочанском районе. Ещё четыре прилёта пришлось на Краснояружский район, так же без последствий.

В Шебекинском округе из миномёта ВСУ обстреляли Новую Таволжанку — по ней выпустили 12 снарядов. Повреждены семь жилых домов и два авто, а также ЛЭП, которую уже восстановили. По окраине Шебекино и по селу Середа выпустили по шесть миномётных снарядов, на Муром пришлось пять. Дмитриевку атаковали из РСЗО. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Также в округе сбили БПЛА, без последствий на земле.

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