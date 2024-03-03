FPV-дроны, миномёты и артиллерия: Белгородская область пережила 97 атак ВСУ за сутки

В Шебекинском округе из миномёта ВСУ обстреляли Новую Таволжанку — по ней выпустили 12 снарядов. Повреждены семь жилых домов и два авто, а также ЛЭП, которую уже восстановили. По окраине Шебекино и по селу Середа выпустили по шесть миномётных снарядов, на Муром пришлось пять. Дмитриевку атаковали из РСЗО. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Также в округе сбили БПЛА, без последствий на земле.